مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة.. ما سر تسمية "جودر" ابن عمر المصري؟

يتساءل الكثير من المشاهدين، عن سر تسمية “جودر” الذي ظهر طفلًا رضيعًا، خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "جودر" لـ ياسر جلال، بعد عرض الحلقة الأولى، على قناة ON ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، ونستعرض في السطور التالية، سر تسمية “جودر” بهذا الاسم؟

ما سر تسمية "جودر" المصري لـ ياسر جلال؟

وانطلق النجم ياسر جلال، في خوض مارثون رمضان 2024، من خلال مسلسل جودر، الذي من المقرر عرض الحلقة 1، على قناة ON ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

نجحت شهرزاد (ياسمين رئيس) في لفت انتباه الملك شهريار، وبدأت في حكايتها عن "جودر" ابن عمر المصري، وتقول الحكاية إنه في أحد الحارات المصرية، وتحديدًا حارة "سعد السعود" عُرفت حكاية "جودر".

ما سر تسمية "جودر" المصري لـ ياسر جلال؟

وقبل مولد "جودر" ظهر محمود البزاوي في دور عمر والد "جودر"، وهو ينتظر مولوده الجديد.

عمر المصري (محمود البزاوي) في مسلسل جودر

أحداث مسلسل جودر

وخلال أحداث المسلسل، قرر عمر المصري (محمود البزاوي) أن يسمي ابنه "جودر" والسبب هو أن يدعي ابنه على اسم التاجر "جودر" الذي عُرف خلال أحداث المسلسل بأمانته وإخلاصه.

فحينما ضاع صك البضاعة بباقية مبلغ بالضاعة التي اشتراها عمر من التاجر "جودر"، قال له إن الصك بالنسبة له هو "الكلمة" التي تجمعهما.

وحينما رأي التاجر "جودر" خُلق "عمر"، قرر أن يتنازل لـ عمر (محمود البزاوي) عن البضائع بأكملها للتاجر عمر، وهي عبارة عن بضائع أغلبها من الحرير الذي شح في السوق ي ذلك الوقت، فتنازل جميعها لـ عمر، وطلب منه أن يسدد ثمنها لاحقًا.

فشعر عمر بأن هذا رزق قادم يأتي له، ودعي مولوده الجديد "جودر" ابن عمر المصري، واعتبره "وش الخير".

مسلسل جودر مواعيد عرض الحلقة 2

يمكنك مشاهدة مسلسل جودر الحلقة الثانية، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة الثانية على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية

ويعرض مسلسل جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch itفي الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر لـ ياسر جلال

يزدحم مسلسل جودر بالقصص الخيالية، التي تمزج ما بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

أبطال مسلسل جودر

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل جودر عدد كبير من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

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