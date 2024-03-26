في أسبوعها الأول.. إقبال جماهيري كبير على فعاليات وزارة الثقافة الرمضانية بالمحافظات

شهدت قطاعات وزارة الثقافة، إقبالًا جماهيريًا على الأنشطة والفعاليات التي تُنفذها الوزارة بمراكزها الثقافية والإبداعية المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك خلال الأسبوع الأول من انطلاق الفعاليات المُدرجة ببرنامج أنشطة الشهر الكريم، والتي انطلقت في السابع من رمضان.

والموجهة إلى مختلف الشرائح العمرية والمجتمعية، من خلال عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية، تفعيلًا لأهداف الدولة في بناء الإنسان المصري، وقد ضمت الفعاليات المُنفذة -حتى الآن- من خلال قطاعات الوزارة المتعددة .

ليالي رمضان الثقافية والفنية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، برنامجًا متميزًا اشتمل على عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، حيث تنوعت الفعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها، والتي شهدها الآلاف من أبناء المحافظات، حيث جاءت فعاليات الهيئة كالآتي:_

عرض فني لفرقة التل الكبير للإنشاد الديني بقصر ثقافة روض الفرج

انطلقت الليالي الرمضانية بقصر ثقافة روض الفرج، وشهدت في يومها الافتتاحي عرضًا فنيًا لفرقة التل الكبير للإنشاد الديني، وآخر لفرقة الفيوم تضمن باقة من الموشحات الجماعية، بالإضافة إلى عرض لفرقة "قاطية للإنشاد الديني"، بجانب تنفيذ مجموعة من الورش الفنية، منها إعادة تدوير، ديكوباج، إكسسوارات وحلي، وتعليم المكرمية والخيامية، بالإضافة إلى ورش الأطفال المُعبرة عن أهم مظاهر رمضان، وورش القصور المتخصصة من خزف وفخار وحصير.

ورش فنية وحرفية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

افتتحت الهيئة فعالياتها الثقافية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، حيث أقيمت باقة من الورش الفنية والحرفية، بجانب ورش الحكي الخاصة بالأطفال الموهوبين وذوي القدرات الخاصة وورش الجمعيات الثقافية.

وشهد مقهى "نجيب محفوظ" عرضًا للسيرة الهلالية للراوي محمد عزت، ضمن برنامج "راوي من بلدنا" للفنان الشعبي، عزت نصر الدين، وأقيمت أمسية شعرية ضمن برنامج "واحة الشعراء" قدمها الروائي فؤاد مرسي، بمشاركة مجموعة من الشعراء، كما أقيم حفل توقيع ومناقشة ديوان "أردية مهترئة لديونيسوس"، للشاعر أمل سالم، حيث قدم خلالها الناقد د. رضا عطية، مقاربات نقدية للديوان، بحضور نخبة من المبدعين والنقاد، أما برنامج "عطر الأحباب" فشهد ندوة عن سيرة الكاتب د. سعيد عبده، أحد أعلام الطب الوقائي، تحدث عنه حفيده الشاعر حسام العقدة، بالإضافة إلى افتتاح معرض للكتاب يضم أحدث إصدارات الهيئة بأسعار مخفضة، يستمر طوال الشهر.

انطلاق العرض المسرحي "الدر المكنون" بمسرح السامر بالعجوزة

شهد مسرح السامر بالعجوزة انطلاق العرض المسرحي "الدر المكنون" لفرقة السامر المسرحية، ويقدم في قالب استعراضي غنائي يدمج بين المعاصر والقديم، ويحكي قصة ثلاثة من الصحابة، ويستمر عرضه يوميًا بالمجان حتى 26 رمضان، فكرة وإخراج وإهداء ياسر صادق، تأليف وأشعار سراج الدين عبد القادر، وألحان محمد عزت، بطولة هاني كمال، ياسر الزنكلوني، جلال عثمان، محمد النبوي، خالد محروس، إيهاب عز العرب، أحمد شعراوي، عبد الله مهنا، عبد الغني السعيد، جنا خليل، محمد عاشور، نجلاء عامر، لمياء العبد، هبة سليمان، همام تمام، إسماعيل شعراوي، خالد عبد الموجود

باقة لأحدث الأفلام السينمائية المصرية قصر السينما بجاردن سيتي

تقدم الهيئة برنامجًا مميزًا للجمهور ورواد قصر السينما بجاردن سيتي، طوال شهر رمضان المبارك، يتضمن باقة متميزة لأحدث الأفلام السينمائية المصرية، إلى جانب عدد من العروض المسرحية والفقرات الفنية التي تتنوع ما بين الموسيقى العربية، والفنون الشعبية، والإنشاد الديني بمشاركة فرق هيئة قصور الثقافة، وتعرض الأفلام يوميًا في تمام التاسعة مساءً، بينما تبدأ الفعاليات في العاشرة مساء في الأيام التي تشهد عروضًا فنية ومسرحية.

عروض فنية بميدان السواقي بالفيوم

شهد ميدان السواقي بالفيوم، عددًا من العروض الفنية في حفل الافتتاح، منها، عرضًا لفرقة للتنورة التراثية، وآخر لفرقة بنها للإنشاد الديني، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة أبو قير للموسيقي العربية، وسط إقبال وتفاعل كبير من الجمهور.

عروض لفرق الفنون الشعبة والإنشاد الديني بساحة أبو الحجاج بالأقصر

وفي محافظة الأقصر، شهدت ساحة أبو الحجاج عددًا من الفعاليات، بدأت بعرض كورال لفرقة قصر ثقافة الطفل، ثم فقرة فنية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، بجانب عرض فني لفرقة الأقصر للإنشاد الديني، وأخر لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، وأُقيمت عدة لقاءات ضمن برنامج "عطر الأحباب"؛ ومقهى يحيى الطاهر عبد الله، ومنها لقاء للاحتفاء بمسيرة الراحلين الأديب الكبير بهاء طاهر، والناقد الكبير أحمد شمس الدين الحجاجي، كما أقيمت مجموعة من الورش الفنية للأطفال، إلى جانب دوري ثقافي، وأمسية شعرية لأعضاء نادي الأدب.

عروض فنية لفرقتي المنصورة والعريش للفنون الشعبية باستاد المنصورة الرياضي

وتواصلت الفعاليات باستاد المنصورة الرياضي، بحضور أعداد كبيرة من أبناء المدينة، وشهد الافتتاح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حيث أقيمت محاضرة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، بحضور الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب عروض فنية لفرقتي المنصورة، والعريش للفنون الشعبية، وعدد من الورش الفنية للأطفال، وفقرة مسرح عرائس، وعزف على الآلات الشعبية، وافتتاح معرض للكتاب، وعقد لقاء حول المسيرة الفنية لكوكب الشرق أم كلثوم ضمن برنامج "عطر الأحباب"، بحضور المايسترو عبد الله رجال.

برنامج "عطر الأحباب" بقصر ثقافة الإسماعيلية

وعلى أنغام السمسمية، انطلقت "ليالي رمضان الثقافية" بالإسماعيلية، وشهدت عدة فعاليات منها لقاء عن الكاتب الراحل محمود دياب، ضمن برنامج "عطر الأحباب"، بحضور د. صفية فرجاني، إلى جانب أمسية شعرية، وفقرة مسرح عرائس، وعروض فنية لفرق كورال قصر ثقافة الإسماعيلية، والإسماعيلية للآلات الشعبية، والحرية للفنون الشعبية.

عروض الفنون الشعبية لفرقة أسوان بالمسرح المكشوف بالمنيا

وبعروض الفنون الشعبية لفرقة أسوان، انطلقت فعاليات "ليالي المسرح" بالمنيا، وتخلل الحفل مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية، بجانب الورش الفنية والمسابقات الثقافية للأطفال، وشهد البرنامج الأدبي لقاء عن حياة الراحل أحمد رشدي صالح، أحد رواد الفنون الشعبية في مصر والوطن العربي، ثم أمسية شعرية لأدباء الصعيد.

ورش حكي وفعاليات متنوعة للأطفال بمحافظة البحيرة

وبمحافظة البحيرة، شهدت مكتبة مصر العامة بدمنهور، عرضًا فنيًا لفرقة "البحيرة للإنشاد الديني"، وورشًا متنوعة للأطفال، وورش حكي عن "أهمية الصيام وفضائل شهر رمضان"، إلى جانب عروض فنية متنوعة بقصر ثقافة "وادي النطرون"، وقصر ثقافة "أبو المطامير".

معرض فني وأمسية شعرية بقصر ثقافة أسيوط

وبحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلقت الليالي الرمضانية، واستهلت بافتتاح معرض فني لطلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، وأمسية شعرية، ومجموعة من الورش الفنية للأطفال، بجانب ورش الحكي، والابتهالات والتواشيح الدينية، وعرض فني لكورال أطفال قصر ثقافة أسيوط، كما تنظم الهيئة طوال فترة الفعاليات معرضًا للكتاب يتضمن أحدث الإصدارات بأسعار مخفضة للجمهور.

فعاليات الليالي الرمضانية جنوب سيناء

وشهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جانبًا من فعاليات الليالي الرمضانية، والتي اشتملت عروضًا فنية متنوعة، منها، عرضًا لفرقة تلقائيين أطفال الطور، ولفرقة التنورة التراثية، بجانب فقرة الإنشاد الديني، واللقاءات الشعرية والورش الفنية المقدمة للأطفال.

فنون شعبية وعرض تنورة وأمسية شعرية بالإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، دشنت الهيئة أولى فعاليات الليالي الرمضانية بالنادي الأوليمبي، حيث شهدت الفعاليات فقرة التنورة الصوفية، لفرقة الحرية للفنون الشعبية، وأمسية شعرية تضمنت إلقاء مجموعة من القصائد الإبداعية بمناسبة الشهر المبارك، إلى جانب عرض فني لفرقة "أوبرا عربي" اشتمل على باقة متنوعة من التابلوهات والفقرات الاستعراضية، إلى جانب فقرة غنائية تضمنت عدة أغنيات دينية وتراثية.

كما شهد مسرح قصر ثقافة الشاطبي، حفلًا فنيًا، تضمن باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية والتابلوهات الغنائية قدمها الأطفال المشاركون بورشة الفنون الشعبية بالقصر، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وتنظم الهيئة فعاليات "ليالي رمضان" في 6 محافظات مصرية، تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: "المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم"، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل المحافظات على مدار شهر رمضان، ويتضمن برنامج الفعاليات أنشطة مُقدمة لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، وأنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة" "كريمة" في 14 محافظة.