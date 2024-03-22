الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مسلسل كامل العدد +1 ملخص الحلقة 11.. أزمة شريف وخطبة جيهان الشماشرجي

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +١

مع تزايد بحث المشاهدين عن أحداث مسلسل كامل العدد +1، من بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، نستعرض في التقرير التالي، تفاصيل ومخلص أحداث الحلقة 11، لكي يمكنك استكمال متابعة المسلسل دون أن يفوتك شيء.

ملخص أحداث الحلقة 11 لـ مسلسل كامل العدد +1

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد +1 مجموعة من الأحداث الحزينة والمُفرحة، حيث قررت فاتن السفر إلى خارج مصر، رغم عدم رغبة زوجها في السفر ومحاولة إقناعه، لكن يبدو أن الدكتورة فاتن قد اتخذت قرارها ولا يمكنها التراجع عنه.

ملخص أحداث الحلقة 11 لـ مسلسل كامل العدد +1

أما شريف، نجل دينا الشربيني، فقد تعرض إلى إصابة كبيرة في الأرجل، حيث كشف الأطباء عن إصابته بقرحة في الركبة، وهذه الإصابة لم تمكن شريف من استكمال تدريباته في النادي الأهلي، وقد تعطله عن تحقيق حلمه، أكثر من 6 أشهر على الأقل.

بالإضافة إلى الإصابة الجسدية، أُصيب شريف بالحزن والإحباط واليأس بعد معرفته بهذه العملية، وأنه يرى أحلامه تنهدم أمام عينيه، فلجأ إلى شراب المواد الكحلية، ولكن والده شريف سلامة قدم له الدعم اللازم حتى يستطيع البدء من جديد.

على الجانب الآخر، رتب "إنجي" وهي جيهان الشماشرجي، و"كريم" الذي يؤدي دوره صدقي صخر لخطوبتهم، وفي حفل رومانسي، تمت خطبة الثنائي، وسط حضور الأقارب والأصدقاء.

وفي نهاية الحلقة، اكتشفت ليلي (دينا الشربيني)، أن المؤتمر الذي من المقرر أن يحضره زوجها أحمد (شريف سلامة) ستكون بصحبته مساعدته "ملك" التي تسعى بشدة إلى التقرب منه.. فماذا ستكشف الأحداث اللاحقة من المسلسل؟

موعد مسلسل كامل العدد الحلقة 12 وحلقات الإعادة
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مسلسل كامل العدد +1.. شريف يعاني من الإحباط فما السبب؟

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مسلسل "كامل العدد+1" الحلقة 11.. عمرو يوسف يعيد إسعاد يونس للتمثيل من جديد

موعد مسلسل كامل العدد الحلقة 12 وحلقات الإعادة

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة  12 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

حلقة الإعادة لـ حلقة الثانية عشر من مسلسل كامل العدد +1  على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

تعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 12 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة 12 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، وهو من المسلسلاتت ذات الـ 15 حلقة، حول أسرة تزدحم بالأطفال والمراهقين، والطفل الرضيع "عمر"، حيث تشتعل المشكلات والمواقف الطريفة بينهم، ودور الأسرة في علاج مثل هذه المشكلات ووجودهم بجانب أبنائهم.

قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشارك بمسلسل كامل +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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