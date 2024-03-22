مسلسل كامل العدد +1.. شريف يعاني من الإحباط فما السبب؟

خطف شريف قلوب المصريين في مسلسل كامل العدد +1، من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، بسبب شعوره الكبير بالإحباط واليأس بسبب عدم تمكنه من مواصلة تدريبات النادي الأهلي، فما أسباب وصوله إلى هذه المرحلة الخطيرة؟

ما أسباب شعور شريف باليأس والإحباط وما حكاية إصابته في مسلسل كامل العدد؟

بعد إصابة شريف، نجل دينا الشربيني، في مسلسل كامل العدد +1، بجزع في الركبة، مكث شريف في المنزل شهر لحين إتمام شفاؤه.

وبعدها استعاد شريف نشاطه لمواصلة تدريبات النادي الأهلي، وخلال ممارسة التمارين بحماس، سقط شريف أرضًا، فلم يستطع تحريك أرجله، وحينما كشف الطبيب عليه، طلب من والده شريف سلامة، إشاعة بالرنين.

ما أسباب شعور شريف باليأس والإحباط وما حكاية إصابته في مسلسل كامل العدد؟

وأظهرت الإشاعات وجود قرحة في الركبة، وهي تحتاج إلى عملية، لكن شريف شعر بالحزن والإحباط، لأن رحلة شفاؤه سوف تستمر لمدة 6 أشهر، أو أكثر.

وخلال حضور شريف خطبة "إنجي" و"كريم"، مع عائلته، التفت شريف إلى المشروبات الكحولية، وهو ما جعله يفقد قدرته على السيطرة على نفسه، والتقيؤ، وقد سانده شريف سلامة، وجلس معه بعد ذلك لدعمه، قائلًا له: أنا ماردتش أقول لأمك عشان ما تزعلش عليك، مشيرًا إن المسألة عملية وقت وسيعود من جديد للعب كرة القدم.

موعد مسلسل كامل العدد الحلقة 12 وحلقات الإعادة

موعد مسلسل كامل العدد الحلقة 12 وحلقات الإعادة

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 12 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

حلقة الإعادة لـ حلقة الثانية عشر من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

تعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 12 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة 12 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل كامل العدد الحلقة 11

وخلال أحداث الحلقة الـ 11، أصيب شريف بقرحة في الركبة وهي إصابة تحتاج إلى عملية، ثم جلسات علاج طبيعي، مما جعله يشعر بالإحباط لعدم قدرته مواصلة تدريبات النادي الأهلي.

كما تمت خطبة "إنجي" و"كريم"، وسط حضور عائلة وأطفال الشربيني وأصدقائهم.

وأيضًا عودة ملك، الطبيبة المساعدة لأحمد مختار (شريف سلامة) في العيادة، للتقرب من الأخير، مع شعور دينا الشربيني بالشك تجاه "ملك" و"أحمد" زوجها.

قصة مسلسل كامل العدد +1

قصة مسلسل كامل العدد +1

في إطار كوميدي اجتماعي، تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، وهو من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ومع كثرة الأولاد التي ترعاهم دينا الشربيني وزوجها، تبدأ المشكلات والمواقف الطريفة وحتى علاقة الآباء بالأبناء بشكل واقعي، يمثل الجيل الجديد من الأطفال وتحدياتهم في المدرسة وكيفية تكوين الصدقات، وتحديات أخرى تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تغزو جميع البيوت المصرية.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1

قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشارك بمسلسل كامل +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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