إقبال جماهيرى على حضور الأمسيات الرمضانية بقطاعات وزارة الثقافة فى أسبوعها الأول

رصدت وزارة الثقافة، الإقبال الجماهيري على الأنشطة والفعاليات، التي تقدمها القطاعات المختلفة، من صندوق التنمية الثقافية إلى الأوبرا وقطاع الإنتاج الثقافي، دار الكتب والوثائق القومية، المركز القومي لثقافة الطفل، خلال الأسبوع الأول من انطلاق الفعاليات المُدرجة ببرنامج أنشطة الشهر الكريم.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز الأنشطة والفاعليات الثقافية التي قدمتها الوزارة خلال الأسبوع الأول من رمضان:

صندوق التنمية الثقافة

أقام قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددًا من الفعاليات بمختلف مراكز الإبداع، حيث أُقيم حفل للفنان عامر التوني وفرقته "المولوية المصرية"، بقصر الأمير طاز، حيث قدم "التوني" خلاله مجموعة من أشهر أعماله المختارة من القصائد لكبار شعراء الصوفية الذين أثروا الحياة الصوفية بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم، كما أُقيم بمركز إبداع بيت السحيمي- بشارع المعز- حفل غنائي لفرقة "فويس باند"، قيادة الفنان إسلام جاد، قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني الرمضانية، بالإضافة إلي أشهر الأغانى المصرية والعربية، وضمن فعاليات أسبوع الاحتفال باليوم العالمي للشعر، عقد بيت الشعر العربي- مركز إبداع الست وسيلة-، ندوة لمناقشة كتاب "ثقب المفتاح لا يرى: 20 شاعرة أمريكية حائزات على جائزتي نوبل وبوليتزر" ترجمة وتقديم الدكتورة سارة حواس.

ونظم الصندوق، بمناسبة الاحتفالات بانتصارات العاشر من رمضان، بمركز إبداع بيت السحيمي، أمسية جديدة من صالون "ذاكرة الوطن"، أدارها الكاتب الصحفي محمد الشافعي، واستضاف اللواء أركان حرب مجدي شحاتة، الرائد سمير نوح، للحديث عن بطولات حرب أكتوبر المجيد، وأعقب الصالون احتفالية غنائية لفرقة "صحبة السمسمة" بقيادة الفنان أحمد عشري، قدمت الفرقة مجموعة من أشهر الأغاني للفلكلور البورسعيدي، ومنطقة القنال، والتي تُحاكي الفترة بين حرب الاستنزاف، وحرب ونصر أكتوبر المجيد، كما استقبل مركز الإبداع الفني بقبة الغوري، حفلًا جديدًا لفرقة "الحضرة المصرية"، تضمن العديد من القصائد الجديدة على الذكر الجهري بأسماء الله الحسنى، حيث تعمل الفرقة على نقل تراث الصوفية المصرية من المجالس إلى المسارح، في صورة عرض فني لا يغفل جانب جودة الصنعة الفنية، لكنه كذلك لا يهمل الحفاظ على أحد أهم مكونات التراث الديني الشعبي المصري، في ظل ازدحام الواقع الاجتماعي العربي بفكر ديني حاد وجاف، يفرغ الممارسات الروحية من مضمونها، ويعمل على طمسها، ومحوها، أو التنفير منها، كما استضاف مركز إبداع بيت السحيمي حفلًا غنائيًا، للمطرب فادي رشدي، وتضمن البرنامج عددًا من الأغاني للعصر الذهبي.

دار الأوبرا

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، مجموعة من الحفلات الفنية لنخبة متميزة من نجوم الأوبرا، ونجوم الغناء العربي، والفرق الغنائية، حيث اشتمل البرنامج العديد من الأمسيات الفنية التي تشمل عروضًا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، بالاضافة إلى عروض لفرق فنية من الشباب، مع الليالي الخاصة بنجوم الموسيقي والغناء، وسهرات للدول العربية والإسلامية، إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفني بالأوبرا.

وأطلقت دار الأوبرا المصرية، فعاليات أولى حفلات برنامجها الرمضاني، على المسرح المكشوف، فشملت فقرة فنية لفرقة "التنورة التراثية" بساحة الأوبرا الخارجية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتضمنت عددًا من اللوحات الفلكلورية على أنغام المزمار والطبلة لعروض التنورة المبهرة، بعدها قدم المنشد وائل الفشني، نخبة مختارة من الابتهالات والأناشيد التي تعكس أجواء الشهر المعظم.

كما اشتمل برنامج العروض على إقامة أمسية من دولة باكستان، بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بالمسرح الصغير، حيث جسدت الأمسية ملامح من الفنون المحلية للدولة الآسيوية، إلى جانب عدد من الأعمال الروحانية والتراثية، بالإضافة إلى تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية التي تعكس جانبًا من ألوان الإبداع المحلي، وتُعبر عن ثراء وتنوع الثقافة الباكستانية، كما قدمت فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي حفلًا على المسرح المكشوف، بمشاركة المنشدين إيهاب يونس، وعبدالرحمن بلاله، وتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأناشيد والابتهالات وقصائد المديح التراثية الدينية.

كما تضمنت الفعاليات أمسية لدولة فلسطين، بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، من خلال فرقة "مقام" الفلسطينية، والتي تُقدم عروضها بمصر لأول مرة، بالمسرح الصغير بالأوبرا، بمجموعة من المؤلفات الموسيقية التي تمزج بين التراثي والمعاصر مع الحفاظ على الروح والهوية الفنية الفلسطينية، حيث تُستخدم آلات التخت الشرقي التقليدى مع آلات غربية لتنتج معزوفات آلية وغنائية بأسلوب متطور وعصري.

وأقامت الدار أمسية فنية للمغنية الشابة "دينا الوديدي" وفرقتها، على المسرح المكشوف، كما اشتملت الفعاليات على أمسية من سلسلة "بهجة الروح" وتحمل عنوان "أنوار رمضان" بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، الفنان الدكتور هاني كمال، المطرب ماهر محمود، والموهبة الشعرية الواعدة "غزل" بالمسرح الصغير، وكذلك صالونًا ثقافيًا بعنوان "ليالي رمضان"، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، و"جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، صاحبته فقرة فنية للإنشاد الديني لفريق "رؤى" لمواهب ذوي الهمم، بقيادة الفنان مصطفى النجدي، على المسرح الصغير.

قطاع الإنتاج الثقافي

حرص قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، على تنفيذ فعاليات وأنشطة البرنامج الرمضاني، الذي يأتي بعنوان "هل هلالك"، ويتضمن مجموعة من الأمسيات والحفلات التي تًقام بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

انطلقت أولى الليالي للنسخة الثامنة من برنامج "هل هلالك"، بباقة من أشهر قصائد المديح النبوي لكبار شعراء الصوفية، قدمتها فرقة "المولوية" بقيادة الفنان الدكتور "عامر التوني"، كما شارك البيت الفني للمسرح، فى "هل هلالك"، برائعة صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي، من خلال عرض أوبريت "الليلة الكبيرة"، كما تضمن البرنامج "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم، وأشغالا فنية، تحت إشراف الفنانة "سها كحيل".

وشهدت الفعاليات انطلاق أولى أمسيات المسرح القومي في رمضان، حيث افتتح البيت الفني للمسرح، أمسية "نور النبوة"، بالمسرح القومى بالعتبة، وتستمر فعالياته حتى ١٩ مارس الجاري، و"نور النبوة" من إنتاج فرقة المسرح القومي، بقيادة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، وهى عبارة عن مجموعة من الأمسيات الدينية، بطولة "ناصر سيف، منال سلامة، أحمد أبوعميرة"، بالاشتراك مع فرقة "بصمة" بقيادة المنشد الديني الفنان أحمد حسن، ديكور مي كمال، تأليف الشاعر محمود حسن، إخراج محمد الخولي.

كما شهد البرنامج، مشاركة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمجموعة من الفقرات الفنية لفرقة "رضا للفنون الشعبية"، بقيادة الفنانة إيناس عبدالعزيز، بالإضافة إلى باقة متنوعة من فقرات السيرك القومي، بقيادة الفنان وليد طه،

كما شهدت فعاليات البرنامج، احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي، بذكرى نصر العاشر من رمضان، بحفل فني تضمن تكريم عدد من رجال القوات المسلحة البواسل، الذين شاركوا في الحرب، ووكذلك تكريم كوكبة من كبار نجوم الفن فى مصر.

وتضمن البرنامج حفلًا للفنانة "آية عبدالله" بمصاحبة فرقتها الموسيقية، قدمت خلاله باقة من أشهر الأغاني التي تغنى بها نجوم الطرب فى مصر، وإقامة حفل فني للفنان "علي الألفي" بمصاحبة فرقته الموسيقية، حيث تغنى الألفي بباقة من أشهر الأغاني لزمن الفن الجميل، لكبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.

وقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفلًا موسيقيًا غنائيًا لفرقة المركز الموسيقية، بقيادة المايسترو أحمد ماهر، تغنى خلاله الفنان أحمد محسن بـ"رمضان جانا، هلت ليالي، بوابة الحلواني"، وقدم الفنان زياد هاني رأفت، من ذوي الهمم، أغنية "لأجل النبى"، وتغنت الفنانة هند عمر، بأغنيات "القلب يعشق، ليالي الحلمية، هوانم جاردن سيتي"، وتغنت الفنانة أنغام مصطفى بأغنيات "برضاك، الرضا والنور، تم البدر بدري".

دار الكتب والوثائق القومية

أقامت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، أمسية رمضانية بعنوان "هي وهو بعيون رمضانية"، بقاعة الندوات بالدار، بمشاركة نخبة من المتخصصين والأكاديميين، وتناولت الأمسية تاريخ الأغنية والموسيقى في رمضان بالمقارنة بواقعنا المعيش، وتُقيم دار الكتب والوثائق برنامجًا حافلًا بالأنشطة الثقافية خلال شهر رمضان المبارك، تنظم خلاله مسابقة يومية للأطفال بعنوان "كل يوم سؤال" وذلك من خلال صفحة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، كما شاركت دار الكتب في البرنامج الثقافي الرمضاني، الذى يُقيمه المركز القومي لثقافة الطفل، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، في ندوة عنوانها "كتابك أمانة"، وتحدثت في الندوة الباحثة د. أميرة طلب، باحث المعالجة الكيميائية بمركز الترميم، وأدارها أحمد عبدالعليم، مدير عام البحوث بالمركز القومي لثقافة الطفل، حيث استهدفت الندوة حث الأطفال على حسن التعامل مع الكتاب، عن طريق طرق الحفظ في بيئة مناسبة تجنبه التعرض من الإصابة بالفطريات، والتأثر بالعوامل البيئية التي تؤثر على طول بقائه، فضلًا غرس قيمة القراءة لدى الأطفال.

كما تُقيم دار الكتب والوثائق القومية، عددًا من الأنشطة، منها: ورشة فنية "فانوس وزينة رمضان، وإقامة العديد من الأمسيات الرمضانية في الإنشاد الديني والتواشيح، والغناء والشعر والأدب، وأمسية رمصانية بقاعة الموسيقى، كما تشهد المكتبات الفرعية التابعة للإدارة المركزية لدار الكتب، مجموعة من الأنشطة طوال الشهر الكريم، وتتمثل في: "ندوة دينية عن فضل شهر رمضان، ورش رسم وتلوين لفوانيس رمضان، قراءة قصة ورش عمل فانوس رمضان، إعادة تدوير لصنع فانوس رمضان، ندوة عن الصيام، الاحتفال بيوم المرأة العالمي، توعية بفضل شهر رمضان المبارك، مسابقات دينية، ورشة عن فضل الصيام، قراءة قصص دينية عن الحيوان فى القرآن، ورش حكي عن فضل الأم، مسابقات واسئلة دينية، ندوة توعية صحية، ورشة حكى عن الزكاة والصدقة، الاحتفال بيوم اليتيم"، وغيرها.

أكاديمية الفنون

نظمت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، مجموعة من الفعاليات المتنوعة خلال الشهر الكريم، حيث افتتحت الأكاديمية معرضًا للمنتجات التراثية، والذي أقيم ضمن فعاليات احتفالية "رمضان جانا" التي يُنظمها مركز دراسات الفنون الشعبية، بهدف إحياء ونشر عناصر التراث الشعبي المختلفة، بالإضافة إلى تقديم بعض الفقرات الفنية التراثية المرتبطة بشهر رمضان الكريم، وتضمن المعرض عددًا من المنتجات نتاج الوش التي أقيمت بالمركز خلال الفترات السابقة كالنحت والخرز والحلي، بالإضافة إلى معرض خاص للملابس والسجاد اليدوي، والذي جاء متزامنًا مع احتفالية عيد الأم "رمضان جانا".

قطاع الفنون التشكيلية

نظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، بمراكز الإبداع التابعة له، خلال الفترة الماضية، حيث أُقيم بمركز إبداع بيت السحيمي- بشارع المعز- حفل غنائي للمطرب محمود عبدالحميد، وتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من روائع رواد الموسيقى العربية، كما نظم القطاع - في أولى أمسياته الرمضانية- إفطارًا جماعيًا وأمسية فنية، بمركز راتب صديق الثقافي، شارك فيه أطفال مشروع "بستان الإبداع"، الذي يجوب المحافظات، سعيًا إلى تقديم خدماته لكل أطفال مصر بكل ربوعها، حيث حل المشروع ضيفًا على منطقة المنيب بالجيزة، وتضمن المشروع برنامجًا فنيًا وثقافيًا لأكثر من خمسين طفلًا وأسرة، وتنوعت فعالياته بين فقرات غنائية، وإلقاء شعر، وإنشاد ديني، حيث أبدع كل من الطفلين عاصم، واستيفن، -من ذوي الهمم- في تقديم مجموعة من الأغاني الرمضانية والوطنية، كما ألقى الشاعر حسنين السيد مقتطفات من قصائده الشعرية، كما تألقت الطفلة الموهوبة أميرة العيسوي، في فن الإلقاء، واختتم البرنامج بفقرة إنشاد ديني قدمها مواهب من أطفال الحي، وتفاعل معها أولياء الأمور والحضور.

المركز القومي لثقافة الطفل

حرصت وزارة الثقافة على انطلاق أولى فعاليات برنامج "أهلًا رمضان"، بالعاصمة الإدارية للمرة الأولى، بهدف تقديم الخدمات الثقافية للمنتقلين والعاملين والمقيمين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأُسرهم، خاصة الأطفال والنشء والشباب، من خلال عدد من الليالي الرمضانية، التي يُقدمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، من خلال المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، حيث أُقيمت ليلتان تضمن برنامجهما مجموعة من الفقرات المتنوعة،: "مجموعة من ورش الفنون التشكيلية المتنوعة، مسابقات ثقافية، فقرة اختيار المواهب، عروض فرقة "بنات وبس" الاستعراضية، عرض الأراجوز، عرض الكلاون، عرض عرائس الماريونت، عرض كورال "سلام" الغنائي، عرض فريق "بنكمل بعض" لذوي الهمم، مسرح عرائس".

كما افتتح المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، برنامج "أهلا رمضان"، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وتضمنت الفعاليات تقديم ورش رمضانية للأطفال منها: "ورشة سجادة صلاة بقماش الجوخ، مفرش رمضاني، أورجامي طيارة بالورق، ورشة تلوين فخار"، كما افتتح معرض رسومات الأطفال الفائزين في مسابقة "سيناء في قلب الوطن"، ومسابقة "فلسطين في عيون أطفال مصر"، أعقب ذلك عروض الاحتفال على المسرح الروماني، كما شهد البرنامج تخريج أول دفعة من مشروع "معاك"، بالشراكة الكاملة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، برئاسة سمو الأمير عبدالعزيز بن طلال، وأمانة الدكتور حسن البيلاوي، لحوالي ٤٠ طفلًا من أبناء الإسكان الآمن، والذي يهدف إلى إطلاق طاقات هؤلاء الأطفال وتنمية قدراتهم وزيادة وعيهم واكتشاف مواهبهم، وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية، وعروض الكشافة، وعرضًا مسرحيًا لأطفال مبادرة "معاك"، واختتمت الفعاليات بعرض مسرحية "علي بابا والأربعين حرامي" للبيت الفني للفنون الشعبية.

وأقيمت بعض الأنشطة على المسرح الصغير، منها: حفل توقيع جائزة الدولة للمبدع الصغير، حفل توقيع قصة "بائعة الخص" الكاتبة زينب شريف رضوان، بالتعاون مع لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، وبرنامج "حكواتي رمضان" عن بدر الكبرى، ونصر العاشر من رمضان، كما أُقيم معارض "إصدارات المركز،الصين، ومشغولات اليمن".