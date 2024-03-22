القومي لثقافة الطفل يبدأ أهلا رمضان بتخريج مشروع "معاك" بالحديقة الثقافية

افتتح المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة محمد ناصف برنامج "أهلا رمضان"، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد محمود وذلك بحضور المحاسب عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور محمد رضا نائبا عن أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي، وقيادات من وزراة الثقافة اللواء إيهاب فاروق والشاعر مسعود شومان والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، والكاتب محمد الفقي رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للكتاب، والمستشار الثقافي اليمني.

فاعليات برنامج "أهلا رمضان" للأطفال

وبدأ اليوم بتقديم ورش رمضانية للأطفال منها: ورشة سجادة صلاة بقماش الجوخ، مفرش رمضاني، أورجامي طيارة بالورق، ورشة تلوين فخار، كما تم افتتاح معرض رسومات الأطفال الفائزين في مسابقة "سيناء في قلب الوطن" ومسابقة "فلسطين في عيون أطفال مصر".

أعقب ذلك الاحتفال على المسرح الروماني وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم كلمة رئيس المركز القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد ناصف، وبداية رحب بالحضور وجميع الجهات المشاركة الذي وصل إلى أكثر من 20 جهة وهو ما يؤكد على تنفيذ توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بضرورة المشاركة بين الوزارات والقطاعات لتحقيق الهدف السابع عشر الذى تتبناه الدولة بأهمية الشراكة التي تحقق في النهاية أهدافا غاية في التميز.

وأكد ناصف على سعادته بالإنجاز الثاني وهو الانتهاء من تجديد المسرح الروماني بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، الذي كان حلما بدأ منذ عام 2019 ومستمر بإذن الله حتى يكتمل هذا الصرح الفريد غير المكرر على مستوى مصر والعالم العربي، وقدم الشكر لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصرية، وأضاف إن الإنجاز الثالث يتمثل فى تخريج أول دفعة من مشروع "معاك" بالشراكة الكاملة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية برئاسة سمو الأمير عبد العزيز بن طلال وأمانة الدكتور حسن البيلاوي لحوالي 40 طفلا من أبناء الإسكان الآمن، وقال إن هذا البرنامج الذي تقوم فكرته على تنمية أطفالنا من أبناء الإسكان الآمن تنمية ثقافية تربوية علمية مؤسسة على برنامج تربية الأمل التي أطلقها المجلس العربي وحققت نتائج طيبة؛ ويدور البرنامج حول أربعة محاور وهي الصحة والتعليم وتنمية الذات والفنون؛ ويهدف البرنامج إلى إطلاق طاقات هؤلاء الأطفال وتنمية قدراتهم وزيادة وعيهم واكتشاف مواهبهم.

واختتم ناصف كلامه بشكر كل القائمين على ليالي أهلا رمضان من الزملاء والقائمين على إنجاح الفعاليات بالمركز والحديقة.

أعقب ذلك كلمة أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية وألقاها بالنيابة عنه الدكتور محمد رضا والتي أكدت على الفرح بالإنجاز الذي تم من تثقيف وتنمية وتطوير وتعليم أبناء المناطق الآمنة من خلال برنامج متكامل لتربية الأمل بالشراكة مع المركز القومي لثقافة الطفل، ثم كلمة أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الذي أكد أيضا عن سعادته بتلك الإنجازات ووجه الشكر والتحية لكل المشاركين بفاعليات أهلا رمضان والقائمين عليها، وأيضا وجه تهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيد الأم.

عروض فنية ومسرحية للأطفال

وبدأت الفقرات الفنية بعرض كشافة وعرض مسرحي لأطفال مبادرة معاك ثم تسليمهم شهادات التخرج، أعقبه تقديم العديد من الفقرات الفنية منها: عروض كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض، عروض فريق بنات وبس بقيادة الفنان عبدالرحمن أوسكار، عروض فريق استعراضات "بنكمل بعض" لذوي الهمم، وفريق كورال "بنكمل بعض" تدريب د.محسن صادق، إشراف أ. منال منيب، وتم تسليم شهادات للميسرين المشاركين في مبادرة معاك، وتكريم الفائزين في مسابقة سيناء في قلب الوطن.

واختتمت الفعاليات بعرض مسرحية علي بابا والأربعين حرامي للبيت الفني للفنون الشعبية.

وعلى الجانب الآخر أقيمت بعض الأنشطة الثقافية على المسرح الصغير منها:

-حفل توقيع جائزة الدولة للمبدع الصغير (حفل توقيع قصة "بائعة الخس" الكاتبة/ زينب شريف رضوان، الرسامة/ شهد عمرو أدار اللقاء: د/ هويدا صالح) بالتعاون مع لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، برنامج حكواتي رمضان " بدر الكبرى ونصر العاشر من رمضان بمشاركة د/ السيد نجم، د. شيرين الجلاب "بالتعاون مع لجنة فنون الطفل.

وعلى هامش الاحتفال أقيم معرض إصدارات المركز، ومعرض الصين ومعرض مشغولات اليمن.

شارك في تقديم الحفل المبدعات الصغيرات فريدة محمد، فريدة سمير، شكران حسين مع الكاتب أحمد جابر.