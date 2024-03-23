غدا.. "على الألفى" يحيى الليلة السابعة لـ"هل هلالك"

تنطلق فعاليات الليلة السابعة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، حيث ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء غد الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

فعاليات الليلة السابعة من برنامج “هل هلالك”

حيث يحيى الفنان "على الألفى" بمصاحبة فرقته الموسيقية، حفل الليلة السابعة من برنامج هل هلالك فى نسخته الثامنة، ويشدو بباقة من أشهر الأغانى زمن الفن الجميل الذى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى مثل كوكب الشرق أم كلثوم وفيروز وشادية ومحرم فؤاد وليلى مراد ومحمد رشدى ونجاة، بالإضافة إلى عدد من أغانيه الخاصة.

كما يشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك.

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج.

عن برنامج “هل هلالك”

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق ٢٢ رمضان، وسط تفاعل وإقبال الكثيرين، للفاعليات الثقافية، سواء من الكبار أو الأطفال الذين يحرصون على حضور العروض الثقافية، التي يقدمها برنامج “هل هلالك في شهر رمضان” ٢٠٢٤.