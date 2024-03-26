الليلة.. تفاصيل ندوة "الإعلام والدبلوماسية.. رسالة الدولة المصرية" في بيت السناري

ينظم بيت السناري الأثري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، الأمسية الثقافية والفنية "الإعلام والدبلوماسية: رسالة الدولة المصرية"، اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024، في التاسعة مساءً.

وينظم الأمسية الثقافية الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، للتعرف على المسارات الإعلامية وتأثيراتها.

ندوة "الإعلام والدبلوماسية.. رسالة الدولة المصرية"

وتأتي الندوة بحضور كل من: السفير محمد العربي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، والدكتور سامي الشريف، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، والسفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة.

ويدير الندوة كل من أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، والإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين.

وستتناول الندوة دور الإعلام في تعزيز الدبلوماسية المصرية وإبراز رسالة مصر الحضارية والثقافية على المستويين الإقليمي والدولي، كما ستسلط الضوء على أهمية الاعلام ودوره في التعريف بتاريخ وتراث مصر.

وسيكتمل سحر الأمسية بأنغام الموسيقار المتألق وائل أبو بكر، والذي سيصحب الحضور في رحلة موسيقية تراثية بألحانه الفريدة.

وأشار بيت السناري، إلى أن هذه فرصة ثمينة للاستماع إلى الخبراء في هذا المجال الحيوي، لتبادل الآراء والأفكار، وفتح آفاقًا جديدة، وتعزيز مكانتنا الحضارية والثقافية، فالدعوة عامة والندوة مفتوحة للجميع، وذلك إيمانًا بأهمية الوعي والمعرفة في رفعة المجتمعات.

عن بيت السناري الأثري

يعود تاريخ بناء القصر الأثري في منطقة السيدة زينب، لإبراهيم كتخدا السناري؛ وهو أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير "الجبرتي" إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

وقد تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ مع مجىء الحملة الفرنسية لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وبناءً على قرار الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي مهم بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة.

وينظم بيت السناري الأثري بالقاهررة، عدد كبير من الفعاليات الفنية والثقافية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية ومعرفية وحفلات توقيع الكتب وغيرها للكبار والشباب والأطفال أيضًا.