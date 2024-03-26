أمسيات وسهرات رمضانية تُنظمها وزارة الثقافة اليوم الثلاثاء

رمضان وسماحة الأديان، إحدي أمسيات وسهرات رمضانية، يشهدها اليوم الثلاثاء، وتنظمها وزارة الثقافة عبر قطاعاتها المختلفة ونستعرضها لكم في هذا التقرير.

رمضان.. وسماحة الأديان بقصر الأمير طاز



ففى الثامنة والنصف مساء، يحتضن مركز إبداع قصر الأمير طاز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان “رمضان وسماحة الأديان”، بحضور دكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، دكتور مظهر شاهين، دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي.



تدير الندوة دكتورة ناهد عبد الحميد، ويقدم فريق جامعة 6 أكتوبر للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد حسن، بالتعاون مع أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، بقيادة المايسترو دكتور أحمد علاء، مجموعة من الفقرات الفنية.

وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، يستقبل مركز إبداع قبة الغوري بالحسين، في التاسعة والنصف مساء، حفل فني موسيقي، والذي يحييه فريق “عشاق النغم”، بقيادة الفنان محمد عبد الستار.

وفي نفس التوقيت ــ التاسعة والنصف مساء ــ يشهد مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، الليلة الثانية من ليالي السيرة الهلالية، مع راوي السيرة الريس “عزت القرشي” وفرقته الموسيقية، حيث يروي حكاية زواج الملك حسن من الملكة “شامة بنت عطاب” ملك اليمن.

فرقة "أعز الناس" تحيى الليلة التاسعة لـ "هل هلالك"





وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، تنطلق فعاليات الليلة التاسعة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، وذلك فى الثامنة والنصف مساء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.



حيث تحيى فرقة "أعز الناس" بقيادة المايسترو دكتور ماجد سرور، حفل الليلة التاسعة من برنامج هل هلالك فى نسخته الثامنة، وتشدو الفرقة بباقة متنوعة من أشهر الأغانى الدينية والوطنية والعاطفية لكبار نجوم الطرب.



كما يشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك. ويتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية يوميا طوال فترة إقامة البرنامج .

أمسية شعرية بهيئة الكتاب

كما تحتضن قاعة صلاح عبد الصبور، بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بمقرها الكائن برملة بولاق كورنيش النيل، في التاسعة مساء، ثالث فعاليات الأمسيات الشعرية اليومية التي تنظمها الهيئة تحت إشراف الشاعر أحمد الشهاوي.

ويشارك في الأمسية الشعرية الثالثة كل من الشعراء: مرة نبيل، إبراهيم عبد الفتاح، أسامة حداد، أمجد ريان، بشير رفعت، حنين طارق، فاطمة ناعوت، ويدير الأمسية الشاعر عيد عبد الحليم.

وفي السابعة والنصف مساء، وفي إطار أمسيات وسهرات رمضانية، تنظم مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، حفلا فنيا ثقافيا بعنوان “الإنشاد الديني للطلاب الموهبين”، يتحدث في اللقاء دكتور عز الرجال فاروق، مدير عام التعليم الذكي ورعاية الموهوبين بوزارة التعليم. كما يتضمن اللقاء معرض فني للأعمال اليدوية وفقرات فنية متنوعة للطلاب الموهوبين وتوزيع شهادات تقدير علي المتميزين منهم.

وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، يعرض في الثامنة مساء، بنادي سينما مركز نظر للمعازف والفنون. بمقره الكائن بشارع مجلس الشعب، الفيلم الروائي الطويل “ذاكرة خصبة”، للمخرج الفلسطيني ميشيل خليفى. والفيلم دراما توثيقية عن المرأة الفلسطينية إنتاج 1980 وحصل على جائزة النقاد العرب فى مهرجان قرطاج. وينتمى للسينما الفلسطينية الجديدة. الفيلم تحية لصمود وبسالة المرأة الفلسطينية.