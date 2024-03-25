ينطلق اليوم الإثنين

تنطلق في الثامنة مساء اليوم الإثنين الموافق 15 رمضان، فعاليات برنامج عروض الأفلام الفائزة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والذي يستمر لمدة أربعة أيام بمركز الثقافة السينمائية.

تفاصيل برنامج عروض الأفلام الفائزة بمهرجان الإسماعيلية بمركز الثقافة السينمائية

يحتضن مركز الثقافة السينمائية بمقره الكائن في 36 شارع شريف بوسط القاهرة، في الثامنة من مساء اليوم، فعاليات برنامج عروض الأفلام الفائزة في الدورة 25 لـ مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والتي تستمر حتي 28 مارس الجاري، بحضور د. حسين بكر، والناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان.

وفي بداية افتتاح برنامج عرض أفلام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، يعرض برومو خاص بالإحتفال بدورة اليوبيل الفضي للمهرجان، يعرض خلاله العديد من الفعاليات وجمهور ورؤساء الدورات السابقة للمهرجان.

وتأتي هذه العروض استكمالًا لعروض المهرجان التي أقيمت بمحافظة الاسماعيلية والتي تقام علي مدار أربعة أيام متتالية بمقر المركز 26 شارع شريف.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الفعاليات اليوم بعرض فيلم “حياة ذهبية”، من إخراج بوبا كارسانجار، من بوركينا فاسو وفيلم “الصورة العائلية” للمخرجة ليافيد أكوفيتش إنتاج كرواتي- إيطالي مشترك.

ويعرض غدا الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان، أفلام “الإله إمرأة” للمخرج أندريس بيروت، إنتاج فرنسي سويسري مشترك، والفيلم الفلسطيني “مار ماما”، من إخراج مجدي العمري.

وضمن برنامج عروض الأفلام الفائزة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، يعرض يوم الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان كلآ من فيلم “كازابلانكا” للمخرج إدريانوفاليريو إنتاج إيطالي فرنسي مشترك.

والفيلم المصري “عن أشياء لا أعرفها” للمخرج كريم ندا، ومن مصر أيضا فيلم “البديل” للمخرج مازن فوزي، وفيلم “أيوب” للمخرج أجود عبد جرادات من فلسطين.

وتختتم فعاليات برنامج عروض أفلام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يوم الخميس 28 مارس الموافق 18 يناير ويعرض خلاله أفلام: “عيسي” للمخرج مراد مصطفي إنتاج مصري وفيلم “أحمر” للمخرج جميلة ويفي من مصر أيضا، وفيلم “مطاردة الشمس والشط” للمخرجة أنا بيلانكوف من كرواتيا وفيلم “مرارة” للمخرجة نادية جولدمان من روسيا.

وفيلم “نهاية رحلة” للمخرج تشوي مينهو من كوريا الجنوبية وفيلم “المدرسة القديمة” للمخرج عبد الله الخميسي من السعودية.