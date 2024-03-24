أحمد الشهاوى يكشف لـ "الدستور" تفاصيل سلسلة أمسيات شعرية يومية بهيئة الكتاب

تنطلق الليلة بمقر هيئة الكتاب

كشف الشاعر أحمد الشهاوي، لــ “الدستور” تفاصيل سلسلة الأمسيات الشعرية اليومية الجديدة، والتي تحتضنها الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمقرها الكائن على كورنيش النيل.

التجربة ستستوعب كل الشعراء

تقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، سلسلة من الأمسيات الشِّعْرية اليومية خلال شهر رمضان بقاعة صلاح عبد الصبور، تحت إشراف وإدارة الشاعر أحمد الشهاوي، وذلك في مقر الهيئة والكائن رملة بولاق كورنيش النيل.

وقال الشاعر أحمد الشهاوي في تصريحات خاصة لــ “الدستور” إن الأمسيات الشعرية اليومية، تنطلق في التاسعة مساء كل ليلة، ويشارك فيها الشعراء من مختلف الأجيال والاتجاهات الشعرية، مع التركيز على الأصوات الجديدة في الشعر المصري، كما يشارك في الأمسيات شعراء من مختلف البلدان العربية الذين يعيشون في مصر.

أحمد الشهاوي: الأمسيات مستمرة طوال العام

وتابع الشاعر أحمد الشهاوي: بعد العيد مباشرة وطوال السنة ستقام أمسيات شعرية دائمة إضافة إلى حوار مع شاعر من أصحاب التجارب الراسخة يقدم فيه تجربته ومسيرته الشعرية، كما ستناقش الأعمال الشعرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وعن بقية دور النشر المصرية والعربية، كما سيتم استضافة شعراء عرب طوال العام للاحتفاء بتجاربهم، كما ستقام ورشات عمل حول كتابة الشعر وترجمته إلى اللغات الأجنبية من دُون مقابل.

واختتم “الشهاوي” مؤكدا على: وقد أتت هذه التجربة بعد نجاح الأمسيات الشعرية التي أقيمت في معرض القاهرة الدولي للكتاب وإقبال الجمهور عليها.

تفاصيل أولى الأمسيات الشعرية اليومية

وتنطلق أولى الأمسيات الشعرية اليومية، في التاسعة من مساء اليوم، بقاعة صلاح عبد الصبور في رحاب الهيئة المصرية العامة للكتاب ــ رملة بولاق ــ كورنيش النيل، بمشاركة الشاعر السوري “سري علوش”، والشعراء المصريين: أحمد حسن عوض ــ حاتم الأطير ــ سامح محجوب ــ عزمي عبد الوهاب وفارس خصر، ويدير الأمسية الشاعر أحمد سراج.

وفي التاسعة من مساء غد الإثنين، وفي قاعة صلاح عبد الصبور أيضا، تعقد الأمسية الشعرية اليومية الثانية، بمشاركة الشعراء: أحمد سويلم ــ جمال فتحي ــ شيرين العدوي ــ علي عطا ــ ماهر حسن ــ مسعود شومان ــ ويسري حسان، ويدير الأمسية الشاعر محمد المتيم.

هذا وتأتي تجربة الأمسيات الشعرية اليومية التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحت إدارة وإشراف الشاعر الكبير أحمد الشهاوي، بعد نجاح منقطع النظر لتجربته في إخراج مشروع ديوان الشعر المصري، والتي تصدرها أيضا الهيئة المصرية العامة للكتاب.