الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

تنطلق الليلة بمقر هيئة الكتاب

أحمد الشهاوى يكشف لـ "الدستور" تفاصيل سلسلة أمسيات شعرية يومية بهيئة الكتاب

أحمد الشهاوي
أحمد الشهاوي

كشف الشاعر أحمد الشهاوي، لــ “الدستور” تفاصيل سلسلة الأمسيات الشعرية اليومية الجديدة، والتي تحتضنها الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمقرها الكائن على كورنيش النيل.

التجربة ستستوعب كل الشعراء  

تقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، سلسلة من الأمسيات الشِّعْرية اليومية خلال شهر رمضان بقاعة صلاح عبد الصبور، تحت إشراف وإدارة الشاعر أحمد الشهاوي، وذلك في مقر الهيئة  والكائن رملة بولاق كورنيش النيل. 

وقال الشاعر أحمد الشهاوي في تصريحات خاصة لــ “الدستور” إن الأمسيات الشعرية اليومية، تنطلق في التاسعة مساء كل ليلة، ويشارك فيها الشعراء من مختلف الأجيال والاتجاهات الشعرية، مع التركيز على الأصوات الجديدة في الشعر المصري، كما يشارك في الأمسيات شعراء من مختلف البلدان العربية الذين يعيشون في مصر.

 

أحمد الشهاوي: الأمسيات مستمرة طوال العام

وتابع الشاعر أحمد الشهاوي: بعد العيد مباشرة وطوال السنة ستقام أمسيات شعرية دائمة إضافة إلى حوار مع شاعر من أصحاب التجارب الراسخة يقدم فيه تجربته ومسيرته الشعرية، كما  ستناقش الأعمال الشعرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وعن بقية دور النشر المصرية والعربية، كما سيتم استضافة شعراء عرب طوال العام للاحتفاء بتجاربهم، كما ستقام ورشات عمل حول كتابة الشعر وترجمته إلى اللغات الأجنبية من دُون مقابل.

واختتم “الشهاوي” مؤكدا على: وقد أتت هذه التجربة بعد نجاح الأمسيات الشعرية التي أقيمت في معرض القاهرة الدولي للكتاب وإقبال الجمهور عليها.

تفاصيل أولى الأمسيات الشعرية اليومية

وتنطلق أولى الأمسيات الشعرية اليومية، في التاسعة من مساء اليوم، بقاعة صلاح عبد الصبور في رحاب الهيئة المصرية العامة للكتاب ــ رملة بولاق ــ كورنيش النيل، بمشاركة الشاعر السوري “سري علوش”، والشعراء المصريين: أحمد حسن عوض ــ حاتم الأطير ــ سامح محجوب ــ عزمي عبد الوهاب وفارس خصر، ويدير الأمسية الشاعر أحمد سراج.

وفي التاسعة من مساء غد الإثنين، وفي قاعة صلاح عبد الصبور أيضا، تعقد الأمسية الشعرية اليومية الثانية، بمشاركة الشعراء: أحمد سويلم ــ جمال فتحي ــ شيرين العدوي ــ علي عطا ــ ماهر حسن ــ مسعود شومان ــ ويسري حسان، ويدير الأمسية الشاعر محمد المتيم.

هذا وتأتي تجربة الأمسيات الشعرية اليومية التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحت إدارة وإشراف الشاعر الكبير أحمد الشهاوي، بعد نجاح منقطع النظر لتجربته في إخراج مشروع ديوان الشعر المصري، والتي تصدرها أيضا الهيئة المصرية العامة للكتاب.   

أحمد الشهاوى أمسيات شعرية يومية الهيئة المصرية العامة للكتاب مشروع ديوان الشعر المصري قاعة صلاح عبد الصبور بهيئة الكتاب الاتجاهات الشعرية

مواد متعلقة

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. صراع الإخوة الأعداء على عرش ملكشاه

عرضها مسلسل الحشاشين.. ما هى فلسفة الوزير نظام الملك الطوسى فى فن الحكم؟

مسلسل الحشاشين.. آن الأوان أن يدخل المختار "سعد" حلم الجنة

مسلسل الحشاشين سلط عليها الضوء.. ما هى فلسفة عمر الخيام الوجودية؟

الأكثر قراءة

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

بيان رسمي من الأهلي قبل ساعات من خضوع إمام عاشور لجراحة دقيقة

عاجل.. قصف إسرائيلى يستهدف محيط دمشق بعد إطلاق قذائف على الجولان

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب في غزة يغتالها العناد الإسرائيلي

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟