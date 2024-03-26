مسلسل كامل العدد +1 لـ دينا الشربيني.. أحداث وموعد إعادة الحلقة الأخيرة

يتسأل الكثير من المشاهدين عن موعد إعادة الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد +1 من بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، للحلقة الأخيرة، حيث سيشتاق المشاهدين لمشكلات أبناء "ليلى" و"أحمد مختار".

أحداث مسلسل كامل العدد +1

ففي الحلقات الأخيرة، تفاعل الجمهور مع أزمة الطفلة أمينة، بسبب اتهامها بتنظيم حفل مشبوه، أما الطفل "شريف" فيعاني من قرحة في الركبة تمنعه من العودة إلة تدريبات النادي الأهلي.

بينما "ليلى" دينا الشربيني، مازالت تضع الخطط، حتى تلفت انتباه زوجها، لإبعاده عن "ملك" الطبيبة المتدربة لدي الدكتور أحمد مختار في العيادة.

ولكن بعد مواجهة “ليلي” وهي دينا الشربيني زوجها “أحمد” وهو شريف سلامة، قرر شريف سلامة أن يزيح ملك من طرقه إلى الأبد، من خلال توجيهها إلى العمل مع طبيب آخر.

وتكشف الحلقة الأخيرة من المسلسل، كيف استطاعت الأسرة أن تتجاوز كل هذه المشاكل، بالدعم والحب والحسم في بعض القرارات الهامة.

موعد إعادة الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد +1

موعد إعادة الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد +1

يمكنك مشاهدة إعادة الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يمكنك مشاهدة إعادة الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، وهو من المسلسلاتت ذات الـ 15 حلقة، ومع كثرة الأولاد التي ترعاهم دينا الشربيني وزوجها، تبدأ المشكلات والمواقف الطريفة وحتى علاقة الآباء بالأبناء بشكل واقعي، يمثل الجيل الجديد من الأطفال وتحدياتهم في المدرسة وكيفية تكوين الصدقات، وتحديات أخرى تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تغزو جميع البيوت المصرية.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم مسلسل كامل العدد +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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