الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة الأخيرة

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

يتساءل عدد كبير من الجمهور عن موعد إعادة مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربيني" الحلقة الخامسة عشر والأخيرة، ونتيجة لذلك ننشر موعد الاعادة وتفاصيل احداث الحلقة الأخيرة.

مسلسل كامل العدد مواعيد إعادة الحلقة الأخيرة

موعد إعادة مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربيني" الحلقة الاخيرة على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة  7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا.

مسلسل كامل العدد تفاصيل احداث الحلقة الاخيرة

اختتمت الحلقة 15 من مسلسل كامل العدد+1، بذهاب طليق دينا الشربيني (ليلى) السابق لها، ليخبرها أنه يريد اصطحاب ابنته للعيش معه، حيث اتهمها بأنها غير مسئولة عنها، وتابعت الأحداث حول رسالة تأتي لـ دينا الشربيني، بأن يوجد مطعم خاص تم الحجز به، لتشك في زوجها أحمد لتجده رفقة ملك المغرمة به خلال الأحداث، لتبارك لها وتذهب.

تم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد +1 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على قناة on حصريًا، وقد اختتمت الحلقة الـ 14 من المسلسل بذهاب طليق دينا الشربيني (ليلى) السابق لها، ليخبرها بأنه يريد أن يأخذ ابنته أمينة لتعيش معه، حيث اتهمها بأنها غير مسئولة عنها، وتابعت الأحداث حول رسالة تأتي لـ دينا الشربيني، بأن يوجد مطعم خاص تم الحجز به، لتشك في زوجها أحمد لتجده رفقة ملك المغرمة به خلال الأحداث، لتبارك لها وتذهب.

اجتمع أحمد (شريف سلامة ) وملك (ميران عبد الوارث) وقدم لها اعتذاره عن سوء الفهم الذي صدر من زوجته ليلى (دينا الشربيني)، مؤكدا لها انه يحب الحديث معها، لتقاطعه قائلة، إنه يعلم بحبها له، ثم تداركت نفسها واعتذرت له، وانتهى الحوار بينهما، وقام شريف سلامة بطردها من عيادته للعمل بعيادة طبيب آخر.

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قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

ابطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربيني

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجي

- ميمي جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- ألفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوي

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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