استمرار فعاليات "رمضان شهر الانتصارات" ضمن احتفالات قصور الثقافة بالجيزة

شهد مركز شباب الصفا بالجيزة، استمرار فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة السلام للموسيقى العربية التي تغنت بمجموعة من الأغاني الرمضانية والطربية منها "سبحة رمضان، عليك سلام الله، عاش للفنان عصام مصطفى، القلب يعشق كل جميل قدمتها الفنانة هويدا محمود، وسواح للفنان رمضان كامل.

وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، عقدت مكتبة ساقية مكي، محاضرة بعنوان "رمضان شهر الانتصارات" بمدرسة الشهيد عاطف السادات، قدم خلالها د. ربيع شكري طرحا تاريخيا للانتصارات والفتوحات التي وافقت شهر رمضان المبارك ومنها غزوة بدر، معركة القادسية، وفتح مكة، وانتصار حرب العاشر من رمضان.

كما نظمت مكتبة البحر الأعظم مجموعة من الأنشطة الرمضانية تضمنت ورشة فنون تشكيلية لعمل "مدفع رمضان"، بجانب ورشة حكي لقصة "حيوانات جاء ذكرها في القرآن" قدمتها ناهد عبداللطيف، وبمكتبة بولاق الدكرور أدارت جيهان مصطفى حلقة نقاشية حول فضل شهر رمضان.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي إحدى المؤسسات الثقافية المصرية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية وقد وجدت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فقد بدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار، وقد مرت بعدة مراحل هي:

- في عام 1945م صدر قرار عبدالرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية رقم 6545 بإنشاء الجامعة الشعبية بمدينة القاهرة من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب والمشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والأدب والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية والحرف التلقائية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

- تغير اسمها سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية. وتولاها "سعد كامل" للعمل مديرا عاما للإدارة العامة للثقافة الجماهيرية في عهد وزير الثقافة آنذاك "ثروت عكاشة". وتم اختيار مديري الثقافة في المحافظات المختلفة، الفنان "هبة عنايت" وزوجته الفنانة تماضر ترك لقصر ثقافة أسيوط، ويعقوب الشارونى لقصر ثقافة بني سويف، والكاتب محمد دياب لقصر ثقافة الإسكندرية، والفنان فاروق حسنى لقصر ثقافة الأنفوشى، والفنانة رعاية النمر لرئاسة قصر الجيزة، والفنان عز الدين نجيب لقصر ثقافة كفر الشيخ، والفنان هاني جابر لقصر ثقافة السويس.