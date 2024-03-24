قصور الثقافة تحتفي بالشاعر أحمد شلبي في لقاءات ليالي رمضان بالبحيرة

نظم فرع ثقافة البحيرة مجموعة متنوعة من الفعاليات الأدبية والفنية في الليالي الرمضانية المقدمة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ في إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض لفرقة الأنفوشي غن أغاني رمضان

استهلت الفعاليات بعرض لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، تضمن باقة متميزة من الأغنيات منها أهلا رمضان، وحوي يا وحوي، ورمضان جانا بقيادة المايسترو عزت بسيوني.

أعقب ذلك ورشة تصميم برواز بالفوم وخامات من البيئة، وأخرى لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، إلى جانب فقرة ألعاب تفاعلية بالتعاون مع شركة مياه الشرب.

الاحتفاء بتجربة الشاعر أحمد معروف شلبي ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"

وضمن برنامج مقهى توفيق الحكيم الثقافي، عقد لقاء للاحتفاء بتجربة الشاعر الكبير أحمد معروف شلبي ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"، تحدث خلاله الشاعر بهجت صميدة، عن نشأة الشاعر ابن محافظة البحيرة، مؤكدا أنه أحد حراس القصيدة العمودية في الأدب العربي المعاصر، متناولا مسيرته الأدبية التي قدم خلالها مجموعة من الكتب والدراسات منها "النص والنص الزائف في الشعر العربي المعاصر، أغرب القصائد في الشعر العربي، شعراء البحيرة في القرن العشرين" وغيرها من الدراسات الأدبية والتربوية التي نُشرت في المجلات العربية والمصرية.

وعن أعماله الشعرية، قال "صميدة": صدر لشلبي عدة دواوين أهمها "حضرة الغائب، أوراق غير ملونة، من أغاني الخوف، حديث الدمع والدماء، الليل والبيداء"، وله ديوان للأطفال بعنوان "بستان الحياة"، بالإضافة إلى المسرحيات التربوية القصيرة والشعرية ومنها أرمانوسة، وليالي بغدادية، وأصدرت هيئة قصور الثقافة أعماله الشعرية الكاملة من دواوين ومسرحيات عام 2013.

الشعر فن وكان أرسطو يسميه أبو الفنون وهو وعاء للأمة يحفظ عاداتها وتقاليدها

من جهته تحدث الشاعر أحمد شلبي عن جوانب من مسيرته الإبداعية واستعرض في إيجاز عددا من أعماله ودواوينه الشعرية، موضحا أن الشعر فن وكان أرسطو يسميه أبو الفنون، وهو وعاء للأمة يحفظ عاداتها وتقاليدها ويرتقي بالذوق والأخلاق، كما ألقى إحدى القصائد التي كتبها في شهر رمضان منذ سنوات، ووجه شكره لوزارة الثقافة ولهيئة قصور الثقافة وفرع ثقافة البحيرة ومكتبة مصر العامة على الاحتفاء بتجربته، وأعقب ذلك مداخلات للحضور عن مسيرة الشاعر المحتفى به.

واختتم اليوم بتكريم الشاعر الكبير بمنحه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور كل من محمد البسيوني مدير عام فرع ثقافة البحيرة، د. محمد أبو علي رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة دمنهور، أحمد هواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، الكاتب الصحفي محمود دوير، والشاعر صلاح اللقاني، ونخبة من الأدباء والمثقفين.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة البحيرة، شهد قصر ثقافة وادي النطرون عرضا فنيا لفرقة أطفال أوبرا عربي تضمن باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية منها "أهلا رمضان، الليلة الكبيرة، فطوطة، فوازير شريهان، كلام من دهب، والكاميرا الخفية" بقيادة الفنانة رنا بركات وسط تفاعل كبير من الحضور، بجانب ورش لتعليم إعادة التدوير والتلوين، وفقرة رسم على الوجه.

وقدمت فرقة الفيوم للموسيقى العربية عددا من الأغنيات منها والله بعوده، ويا بركة رمضان، وذلك على مسرح قصر أبو المطامير، بقيادة المايسترو حسن شاهين.

فعاليات الليالي تنظم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة، ضمن برنامج مكثف لهيئة قصور الثقافة في "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.