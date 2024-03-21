"قصور الثقافة" بقنا تنظم احتفالات بانتصارات العاشر من رمضان

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة قنا احتفالا بشهر رمضان المبارك، في إطار برامج وزارة الثقافة.

انتصار العاشر من رمضان جسّد أصالة الشعب وقواته المسلحة وقدرتهم على صنع المعجزات

وبمناسبة احتفالات ذكرى انتصار العاشر من رمضان، شهد قصر ثقافة قنا محاضرة بعنوان "العاشر من رمضان" تحدث بها محمد فاوي، مؤكدا أن انتصار العاشر من رمضان جسّد أصالة الشعب وقواته المسلحة وقدرتهم على صنع المعجزات في أوقات الأزمات، وتناول المحاضر عددا من الدروس المستفادة من النصر كما عرض جوانب من التنمية الشاملة التي تشهدها سيناء.

وأقام القصر أولي ليالي رمضان بمشاركة فرقة الموسيقى والغناء الشعبي وقدمت عددا من المواويل والأغاني الشعبية الخاصة بشهر رمضان، كما شاركت فرقة الفنون الشعبية بتابلوهات استعراضية متنوعة منها "العصا، التنورة".

مكتبة الطفل والشباب بالمنيرة الحديثة تعقد محاضرة بعنوان "العاشر من رمضان"

واستمرارا لبرنامج الفرع برئاسة أنور جمال، المقدم ضمن أجندة فعاليات إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمنيرة الحديثة محاضرة بعنوان "العاشر من رمضان"، وتحدث خلالها المحاضر حمدي عمر، عن تفاصيل الانتصار المجيد وكيف استطاع أبطال مصر البواسل تحقيق أعظم انتصار لمصر خلال العصر الحديث واستعادة أرضهم الغالية.

ورشة حكي عن أهم الانتصارات التاريخية التي تحققت خلال رمضان

وتضمنت الفعاليات ورشة حكي بعنوان "حكايات رمضانية" سرد خلالها عبد الناصر شورى، أهم حكايات رمضان وأهم العادات والتقاليد والمظاهر المميزة له مثل المسحراتي والفوانيس، كما تناول حكايات عن أهم الانتصارات التاريخية التي تحققت خلال رمضان وأهمها انتصار العاشر من رمضان.

وقدمت عدة لقاءات توعوية متنوعة عن الشهر الفضيل وأثره في تهذيب النفوس ومنها محاضرة بقصر ثقافة نجع حمادي للشيخ محمد خيري، وعقد بيت ثقافة دشنا محاضرة بعنوان "رمضان شهر الجود والكرم" أوضح بها الشيخ محمود سليمان، أن الجود والكرم من الأخلاق التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها وأن الجود هو البذل لغير عوض.

كما قدم بيت ثقافة الكويت محاضرة بعنوان "فضائل الصوم" تحدث بها صابر حسين عن فريضة الصيام ثم تناول الفوائد الصحية والاجتماعية التي تعود على الفرد والمجتمع.