الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تقدم العرض المسرحي "الدر المكنون" بالسامر ضمن ليالي رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضمن برنامج وزارة الثقافة تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في التاسعة مساء غد الجمعة، العرض المسرحي "الدر المكنون" على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن برنامجها المركزي المقدم احتفالا بليالي رمضان الثقافية والفنية.

يتناول العرض سيرة ثلاثة من كبار الصحابة وهم بلال بن رباح، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي، والتي من خلالها يتم التعريف بالجوانب العظيمة في حياتهم، وتوضيح ما قدموه دفاعا عن الدين الإسلامي.

"الدر المكنون" بطولة فرقة السامر المسرحية، تأليف وأشعار سراج الدين عبد القادر، تصميم ديكور محمد هاشم، تصميم ملابس رنا عبد المجيد، تنفيذ ملابس رانيا كامل، تصميم إضاءة عز حلمي، تصميم استعراضي عزت أبو سنة، ألحان محمد عزت، ماكياج رحاب طايع، مخرجان منفذان أحمد شعراوي، وهاني عبد الهادي، مخرجان مساعدان مصرية بكر، أحمد عزيز، مساعد إخراج نيرة خليل، تسنيم دوريش، أحلام سليمان، حسن الصواف، فكرة وإخراج الفنان القدير ياسر صادق.

ومن المقرر أن يقدم العرض بالمجان لمدة أسبوعين حتى 26 رمضان، وينظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

برنامج وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني العرض المسرحي الدر المكنون مسرح السامر بالعجوزة ليالي رمضان الثقافية والفنية

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع عدد من الأمهات المصرية

بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لحادث حبيبة الشماع مع "كابتن أوبر"

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهي رفح مسيرته السياسية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية في غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهي رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة