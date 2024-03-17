الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"مهاجر" و"في هذه الليلة" ضمن عروض مسرح ثقافة الجيزة بالعجوزة

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

على خشبة مسرح الغد بالعجوزة، انطلقت أولى ليالي عروض مسرحية "المهاجر"، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض مأخوذ عن مسرحية "مهاجر بريسبان" للمؤلف المسرحي چورچ شحادة، من إخراج نور عفيفي، وقدمته فرقة مكتبة إمبابة التابعة لفرع ثقافة الجيزة، بمشاركة أبطال العرض إمام الطائي، عمرو أمين، وفاطمة منصور، دراما حركية لـ زياد منصور، ومروان جلال،  بإشراف اسماعيل شعراوي مدير الفرقة.

تدور أحداث العرض برؤية جديدة لـ"مهاجر بريسبان"، وقصتها المعروفة حول وفاة مهاجر في قرية بلفنتو، كان بحوزته خطاب وشنطة تحتوي على أموال كثيرة، ويتبين لعمدة القرية أن هذا المهاجر ترك تلك الثروة لابنه غير الشرعى من إحدى نساء القرية، وهنا تنكشف معادن الرجولة أمام شهوة المال وتختلف مواقف الأزواج تجاه زوجاتهم ويتصاعد الصراع لمعرفة شخصية المرأة التي كانت على علاقة بهذا المهاجر الغريب،  وتنتهي الأحداث بمفاجأة كبيرة.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويقدم بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الجيزة، ويعرض في التاسعة مساء يوميا ويستمر حتي الخميس 21 مارس الحالي.

وشهد مسرح مركز شباب البدرشين، فعاليات التعرض المسرحي "في هذه الليلة" تأليف مؤمن عبده وإخراج وليد شحاتة، والأشعار أيمن حافظ، ويتناول العرض صورة من صور الصدام الفكري المباشر بين مجموعة من الشباب وأحد الرجال الذي يدعي التمسك بالماضي والتشبث بكل ما هو أصيل وجميل،  ولكنه في واقع الأمر يمثل صورة فعلية للغرور والغطرسة ويختبىء وراء هيئة الرجل الناصح الأمين، وفي سياق الأحداث يظهر هذا الصدام الخفايا النفسية أكثر ما يظهر الفروق الفردية للتفكير الاجتماعي المنطقي، ويقدم العرض في التاسعة مساء يوميا ويستمر حتي الأربعاء 20 مارس.

مسرح الغد ليالي عروض مسرحية المهاجر العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني برامج وزارة الثقافة

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