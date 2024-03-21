إنشاد السباعية وعروض عرائس في "ليالي رمضان" بروض الفرج

شهدت الليلة الثالثة من ليالي رمضان بقصر ثقافة روض الفرج، عددا متنوعا من الفعاليات الفنية والثقافية للجمهور ورواد القصر، قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن البرنامج المقدم برعاية وزارة الثقافة.

وعلى المسرح الكبير استمرت فعاليات السيرة الهلالية للفنان عزت القرشي، وعلى آلات الربابة تناول سيرة الأمير أبو زيد وذهابة لزيارة سجون تونس فيجد أبواب تونس مغلقة، وكيف استطاعت الأميرة الجاز بإحدى الحيل أن تفتح هذه الأبواب.

وقدمت فرقة السباعية للإنشاد الديني بقيادة حسين البيومي عددا من الموشحات الدينية منها "العزم ومدح رسول الله، على بعد الحما ياخي، المسك فاح، الصلاة، لا إله إلا الله"، أعقب ذلك تقديم عرض فني لفرقة القاهرة للموسيقى العربية تضمن فقرات "كوكتيل وطني، أم النبي، أنا المصري، سيد الحبايب، من غير ليه، هلت ليالي، عليك سلام الله، بعودة يا رمضان" والفرقة بقيادة د. عادل مصطفى.

واستقبل المسرح الصغير عرض عرائس لمسرحية "الوردة الزرقاء" لفريق مسرح قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، أعقبه عرض عرائس ماريونت.

من جانب آخر استمرت فعاليات الورش الحرفية والتراثية وتضمنت ورش "الخيامية، الإكسسوار، المكرمية، الديكوباج، الجلود، الطرق على النحاس، تشكيل على الورق، الخزف، الحصير، فنون تشكيلية، الحلي الخيامية، الكليم، بإشراف مجموعة من المدربين والحرفيين المتخصصين.

وفي ورش الطفل أقيمت عدة ورش قدمها فنانو قصور الثقافة منها ورشة تكوين فني للنجمة الإسلامية بأسلوب طباعة الاستنسيل باستخدام ألوان الدوكو على القماش الشمواة، الرسم علي الزجاج، طباعة على الشنط استنسل باستخدام ألوان القماش، إعادة تدوير علي شكل معلقة رمضانية باستخدام اسطوانات الكمبيوتر، عمل أساور من الشريط الستان الملون، وورشة بعنوان "30 يوم فرحة" تناولت آداب الصوم للأطفال وهى مجموعة من السلوكيات والأخلاق المستحبة للصائم في شهر رمضان، كما أقيمت ورشة حكي شعبي للأطفال بعنوان "الأخوات الثلاثة".

واستمر المعرض المركزي نتاج الورش الفنية والحرفية للملتقيات الثقافية المنفذة، وتضمن منتجات "الطرق على النحاس، الصدف، الأركت، الديكوباج، جريد، خيامية، الحلي والإكسسوار، المكرمية، الفخار، الجلود، التطريز السيناوي، الكليم".

تقام العروض الفنية للبرنامج بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وتنفذ فعاليات الورش الفنية والحرفية والسيرة الهلالية بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارات العامة التابعة، وتقام بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة، ويشرف على برنامج الفعاليات بالقصر أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وتستمر حتى 17 رمضان.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تطلق الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.