بحضور جماهيري كبير.. محافظ أسيوط يشهد انطلاق الليالي الرمضانية لقصور الثقافة

أطلق فرع ثقافة أسيوط ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر الثقافة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهد افتتاح الفعاليات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بحضور العديد من القيادات الثقافية والتنفيذية وأساتذة الجامعة ونخبة من الفنانين والإعلاميين وعدد غفير من أهالي المدينة.

بدأت الفعاليات بتفقد معرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والذي يضم أقساما تتضمن كتبا في الأدب الروائي والأدب المترجم، وقسم لكتب الأطفال والأسرة وقسم للكتب التاريخية والاجتماعية تقدم للمواطنين ومحبي القراءة من الأطفال والكبار بأسعار رمزية.

وأكد "سعد" دعمه الكامل للأنشطة الثقافية والفنية التي تقام بقصور الثقافة وبمختلف المؤسسات، لافتا إلى أهمية الثقافة في بناء الإنسان وخلق أجيال ذات عقلية ثقافية مستنيرة تسهم في بناء مصر، معربا عن سعادته البالغة بتنظيم المعرض الذى يضم عددًا كبيرًا من الكتب في المجالات المختلفة يتم بيعها للجمهور بأسعار مخفضة وذلك لبناء الفكر وتحصين الوعي، وتهذيب السلوك ونشر ثقافة القراءة بين الجميع باعتبارها تعد إحدى أدوات القوى الناعمة للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

وأشار ضياء مكاوي رئيس الإقليم إلى أن المعرض يقدم العديد من الكتب المتنوعة بجانب إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والنشر الإقليمي لنخبة من أدباء وشعراء ومبدعي مصر، مؤكدا أن برنامج ليالي رمضان يشهد تنوعا كبيرا هذا العام احتفالا بالشهر الفضيل بما يقدمه من فعاليات ثقافية وفنية للجمهور.

وأقيم عدد من الورش الفنية للأطفال، بجانب ورشة رسم على الوجوه، وورشة أشغال فنية لفانوس رمضان من الورق المقوى الملون والخيامية.

وعلى مسرح القصر أقيم عرض فني لكورال أطفال قصر ثقافة أسيوط والذي تضمن عددا من الاسكتشات الرمضانية منها "رمضان جانا، وحوي يا وحوي" بقيادة الفنان محمد عبد الصبور.

وفي سياق متصل استمتع الأطفال ببعض الألعاب الشعبية قدمتها رشا أبو العلا، بجانب مجموعة من القصص المشوقة لكليلة ودمنة في ورشة حكي للأطفال وأخرى قدمها الأديب عاطف العزازي بعنوان الصحابة، وتخلل الاحتفالية مقتطفات من الأناشيد والتواشيح والابتهالات الدينية للشيخ محمود مخيمر.

واختتمت فعاليات الاحتفالية بأمسية شعرية شارك فيها نخبة من أدباء الصعيد منهم الشاعرة شادية حفظي والشاعر مصطفى رشوان السلامي والأديب رأفت عزمي رئيس نادي أدب قصر ثقافة اسيوط، وقدموا مجموعة من القصائد الشعرية ذات الطابع الرمضاني.

كما شهد المحافظ افتتاح معرض فني بعنوان "مشاعر" لطلاب الفرقة الثانية بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية بأسيوط، ويضم المعرض باقة من الأعمال الفنية من الأخشاب المنحوتة فنيا والمشغولة بالقماش، وبعض الأعمال الفنية لبعض الطالبات من ذوى الهمم "الصم والبكم" والتي تميزت بالجودة والتعبير الدقيق عن المشاعر الإنسانية.

أشاد المحافظ بالأعمال الفنية المشاركة، كما أشاد ببعض الأعمال الفنية للدكتورة منى مصطفى والتي شاركت بها في المعرض وتعبر عن المشاعر الإنسانية النبيلة مستخدمة خامات البيئة الطبيعية، وحاولت الفنانة من خلال تلك الأعمال تجسيد تلك المشاعر من خلال أعمال ملموسة وفنية، واستمع إلى شرح لبعض الطلاب والطالبات لأهم الأعمال الفنية بالمعرض والتي تجسد المشاعر الإنسانية المتنوعة.

وأكد رئيس الإقليم أهمية دعم الثقافة للمواهب الشابة وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن إبداعاتهم وطموحاتهم نحو مستقبل مصر كركيزة أساسية في بناء شخصية الشباب وترسيخ الهوية الوطنية ونشر الوعي وإحياء التراث.

وأشار د. وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على الإبداعات الفنية لطلاب الجامعة وتسويق منتجاتهم الإبداعية ووجه المحافظ رسالة شكر للدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط منوها لأهمية الفن في تهذيب الذوق العام وصقله لدى الإنسان.

جاء المعرض بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة صلاح رئيس قسم التربية الفنية وصفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، وبإشراف د. منى مصطفى محمد مدرس الأشغال الفنية.