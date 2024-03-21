الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

فعاليات وأنشطة ثقافية متنوعة ضمن برنامج ليالي رمضان بالمحافظات

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

قدم فرع ثقافة السويس عددا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهدت الفعاليات عرضًا فنيًا لفرقة السويس للفنون الشعبية بمركز شباب فيصل، قدمت الفرقة رقصات الصيادين، شباب السويس، دلوعة، الحنة السويسي، بقيادة المدرب إبراهيم غريب كما عرضت فرقة السمسمية بقيادة الفنان وليد خلاف، وقدمت رقصة التنورة التراثية الاستعراضية للفنان إبراهيم غريب وسط تفاعل كبير من الحضور.

واستمرارا للفعاليات المنفذة ضمن أجندة إقليـم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، قدمت ورش متنوعة لجمهور المستفيدين منها ورشة تصنيع منتجات الجلد الطبيعي، ورشة إعادة تدوير الأقمشة والمخلفات، وتستمر الورش الفنية حتى السبت المقبل 23 مارس.

واحتفالا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، عقدت محاضرة بعنوان "العاشر من رمضان.. ملاحم وبطولات"، وخلالها تحدث الشاعر أحمد أبو سمرة عن عن ذكري النصر المجيد الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، أعقبها أمسية شعرية للشعراء حمدي عطية، جمال عمران.

وأقيم لقاء ضمن محكى غزالي بمركز شباب سليم بعنوان "العاشر من رمضان ذاكرة وطن" و تحدث به الشاعر عزت المتبولي، سادات غريب، عن النصر ونتائجه وأهمية التذكير ببطولات أبناء الوطن للحفاظ على أمنه وسلامه، وقد تخلل اللقاء أمسية شعرية للشعراء أحمد رشاد، مروة عبد السيد، وفتح باب النقاش للسادة الحضور. وضمن النشاط أقيم عرض فني للإنشاد الديني، للمنشد الديني العربي أحمد حجازي.

يأتي ذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تجوب بها كافو المحافظات.

فرع ثقافة السويس برنامج ليالي رمضان الثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني برامج وزارة الثقافة

الأكثر قراءة

عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

ضبط 4 تجار عملة يغسلون 60 مليون جنيه

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة