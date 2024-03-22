الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

فنون الإسماعيلية ومسيرة توفيق الحكيم فى ثانى الليالى الرمضانية بالبحيرة

ليالي رمضان
ليالي رمضان

شهدت مكتبة مصر العامة بدمنهور ثاني فعاليات الليالي الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج المركزي احتفالًا بشهر رمضان المبارك، في إطار خطة وزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة المدرب عمرو عجمي، تضمن باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الشعبي منها الصيادين، بتغني لمين يا حمام، الضمة، نوح الحمام، وفقرة التنورة، هذا بالإضافة إلى فاصل غنائي على السمسمية للفرقة الموسيقية بقيادة الفنان ماهر كمال.

كما شهدت الأنشطة المقامة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة البحيرة، عددا من الورش الفنية، منها تصميم كارت تهنئة بمناسبة عيد الأم، تعليم الرسم والتلوين، وأخرى لعمل أشكال فنية بالكانسون والفوم، إلى جانب ورش الحكي المقدمة للأطفال حول "حسن الخلق وكيفية التعامل مع الآخرين"، وفقرة الرسم على الوجه والألعاب التفاعلية بالتعاون مع شركة مياه الشرب.

واختتم اليوم بلقاء عن الأديب الراحل توفيق الحكيم ضمن برنامج "عطر الأحباب" أداره الروائي محمد رجب، تناول خلاله د. محمد أبو علي السيرة الذاتية للحكيم وأبرز أعماله التي على أثرها تم ترشيحه للحصول على جائزة نوبل عام 1969.

وأضاف أن الحكيم يعد أحد الأسماء البارزة في تاريخ الأدب العربي الحديث وواحد من أهم المفكرين الذين أثروا في حياة القادة السياسيين كجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، كما تم منحه لقب صاحب أول مسرحية نقدية ناضجة بالمعيار النقدي "أهل الكهف"، وترجمت أعماله لأكثر من 9 لغات عالمية.

واختتم اللقاء بتحليل نقدي لمسرحية "السلطان الحائر" بحضور محمد البسيوني مدير عام فرع ثقافة البحيرة وأحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة ولفيف من الأدباء والمفكرين.

فعاليات الليالي تنظم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة البحيرة، ضمن برنامج مكثف لهيئة قصور الثقافة في "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

مكتبة مصر العامة عمرو البسيوني الإسماعيلية للفنون الشعبية توفيق الحكيم أجندة قصور الثقافة

مواد متعلقة

قصور الثقافة تفتتح "ليالى رمضان" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

هيئة الكتاب تطلق سلسلة من الأمسيات الشعرية في قاعة صلاح عبد الصبور

بحضور جماهيري كبير.. محافظ أسيوط يشهد انطلاق الليالي الرمضانية لقصور الثقافة

زخم في الفعاليات الرمضانية واحتفالات العاشر من رمضان بالفيوم

فعاليات وأنشطة ثقافية متنوعة ضمن برنامج ليالي رمضان بالمحافظات

"قصور الثقافة" بقنا تنظم احتفالات بانتصارات العاشر من رمضان

إنشاد السباعية وعروض عرائس في "ليالي رمضان" بروض الفرج

قصور الثقافة تقدم العرض المسرحى "الدر المكنون" بالسامر ضمن ليالى رمضان

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

أمريكا: أى عملية عسكرية برية فى رفح تعرض الحياة المدنية والأمن الإسرائيلى للخطر

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

نتنياهو لبلينكن: إسرائيل ستهاجم رفح الفلسطينية حتى دون تأييد واشنطن

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة بتقنية HD

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟