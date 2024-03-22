فنون الإسماعيلية ومسيرة توفيق الحكيم فى ثانى الليالى الرمضانية بالبحيرة

شهدت مكتبة مصر العامة بدمنهور ثاني فعاليات الليالي الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج المركزي احتفالًا بشهر رمضان المبارك، في إطار خطة وزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة المدرب عمرو عجمي، تضمن باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الشعبي منها الصيادين، بتغني لمين يا حمام، الضمة، نوح الحمام، وفقرة التنورة، هذا بالإضافة إلى فاصل غنائي على السمسمية للفرقة الموسيقية بقيادة الفنان ماهر كمال.

كما شهدت الأنشطة المقامة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة البحيرة، عددا من الورش الفنية، منها تصميم كارت تهنئة بمناسبة عيد الأم، تعليم الرسم والتلوين، وأخرى لعمل أشكال فنية بالكانسون والفوم، إلى جانب ورش الحكي المقدمة للأطفال حول "حسن الخلق وكيفية التعامل مع الآخرين"، وفقرة الرسم على الوجه والألعاب التفاعلية بالتعاون مع شركة مياه الشرب.

واختتم اليوم بلقاء عن الأديب الراحل توفيق الحكيم ضمن برنامج "عطر الأحباب" أداره الروائي محمد رجب، تناول خلاله د. محمد أبو علي السيرة الذاتية للحكيم وأبرز أعماله التي على أثرها تم ترشيحه للحصول على جائزة نوبل عام 1969.

وأضاف أن الحكيم يعد أحد الأسماء البارزة في تاريخ الأدب العربي الحديث وواحد من أهم المفكرين الذين أثروا في حياة القادة السياسيين كجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، كما تم منحه لقب صاحب أول مسرحية نقدية ناضجة بالمعيار النقدي "أهل الكهف"، وترجمت أعماله لأكثر من 9 لغات عالمية.

واختتم اللقاء بتحليل نقدي لمسرحية "السلطان الحائر" بحضور محمد البسيوني مدير عام فرع ثقافة البحيرة وأحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة ولفيف من الأدباء والمفكرين.

فعاليات الليالي تنظم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة البحيرة، ضمن برنامج مكثف لهيئة قصور الثقافة في "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.