الجمعة 22 مارس 2024
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الثقافة

موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني

مسلسل كامل +١
مسلسل كامل +١

يتساءل الكثير من المشاهدين عن موعد إعادة حلقة مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، الحلقة 11، حتى يستطيعوا متابعة أحداث عائلة الشربيني وشريف سلامة.

ونستعرض في السطور التالية، موعد إعادة مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربيني" الحلقة 11.

 

مسلسل كامل العدد مواعيد اعادة الحلقة 11

يعرض مسلسل كامل العدد +1 ضمن مسلسلات رمضان 2024، في الأوقات التالية:

يعرض مسلسل كامل العدد الحلقة 11 على قناة  ONالساعة 7.30 مساء

 وتعرض إعادة الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد الساعة 8.15 صباحا 

وعلى قناة ON دراما يعرض مسلسل كامل العدد الساعة 6.5 مساء 

إعادة الحلقة 11 تعرض الساعة 1.30 صباحًا والساعة 10.45 صباحا.

 

مسلسل كامل العدد تفاصيل أحداث الحلقة 11

كشفت الحلقة 11 عن اتفاق شراكة جديدة بين مشروع دينا الشماشرجي ودينا الشربيني، وأحد رجال الأعمال المشهورين.

وإصابة ثانية لـ شريف ابن ليلي (دينا الشربيني) حيث أشار الأطباء بوجود قرحة في ركبة شريف.

أيضًا أخطرت مدرسة فرح، إيميل لـ شريف سلامة ودينا الشربيني، بإنذار بسبب سلوك فرح الغير معتاد، وأشارت المدرسة أن الطفلة إلى أنها لا تشعر باهتمام في الأسرة. 

كما شهدت أحداث المسلسل خطبة “كريم” و"إنجي" بحضور عائلة الشربيني، وأطفالهم، في أجواء مليئة بالمرح والسعادة.

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مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل كامل العدد الحلقة 12 على قناة  ONالساعة 7.30 مساء

وعلى قناة ON دراما يعرض مسلسل كامل العدد الحلقة 12 الساعة 6.5 مساء 

 

مسلسل كامل العدد قنوات عرض الحلقة الثانية عشر

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 12 على قناة ON، وقناة ON drama 

 

قصة مسلسل كامل العدد

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، في إطار كوميدي اجتماعي لايت، وهو من المسلسلات ذات طبيعة الـ 15 حلقة، وفيه تحاول دينا الشربيني وزوجها، تربية عدد كبير من أولادهم، من الأطفال والشباب المراهقين، حيث تبدأ المواقف الطريفة تظهر خلال أحداث الحلقات، كما يُظهر المسلسل علاقة الآباء بالأبناء بشكل واقعي، ليمثل الجيل الجديد من الأطفال وتحدياتهم في المدرسة وكيفية تكوين الصدقات.

ابطال مسلسل كامل العدد

يضم مسلسل كامل +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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