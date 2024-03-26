ما الذي كشفه المؤرخ أحمد أمين عن "الحشاشين".. وما سر جملة "الصباح" للفدائي؟

استطاع مسلسل الحشاشين من بطولة النجم كريم عبد العزيز، الذي يعرض ضمن مسلسلات موسم رمضان 2024، أن يثير دهشة الكثيرين، من خلال أحداثه حول طائفة "الحشاشين" وزعيمهم حسن الصباح.

ومن أشهر المؤرخين الذين عكفوا على البحث عن فرقة الحشاشين، وقدم لنا الكثير من تفاصيل حياتهم هو المؤرخ أحمد أمين، أحد أعلام الفكر العربي والإسلامي في النصف الأول من القرن العشرين، وهو صاحب تيار فكري مستقل قائم على الوسطية.

ونستعرض في التقرير التالي ما الذي كشفه المؤرخ أحمد أمين عن "الحشاشين" وما سر الجملة التي يقولها حسن الصباح للفدائي؟

كانت مؤسسة على التشيع والاعتقاد بالمهدية

ووفقًا لكتاب المؤرخ أحمد أمين الذي جاء بعنوان "المهدي والمهدوية"، يقول الكاتب إن فرقة "الحشاشين كانت مؤسسة على التشيع والاعتقاد بالمهدية، ويسمون أحيانًا بالإسماعيلية، وأحيانًا بالديلمية وزعيمهم الحسن بن الصباح المشهور، وسموا بالحشاشين؛ لأنهم كانوا يتعاطون الحشيش، وقد شاع استعمال المكيفات لديهم ولدى الصوفية.

لماذا استخدم حسن الصباح "الحشيش" في قلعة "ألموت"؟

ويكشف الكاتب أيضًا أن الحشاشين استعملوا القهوة للتنبه للعبادة كما يقولون وكان الحشيش يخدم أغراض هؤلاء الإسماعيلية؛ لأنه يخدر أعصابهم ويزيد أحلامهم اللذيذة فيكونون أطوع في تنفيذ الأوامر التي تصدر لهم.

ويضيف أحمد أمين": قد حكى الرجالة ماركو بولو- الذى رحل إلى بلادهم بعد مائتي سنة تقريبًا- أنهم كانوا يستعملون الحشيش في قلعة "ألموت"، فإذا خدروا خملوا إلى بقعة في فناء القلعة، وكانت مملوءة بالغانيات الحسان ليتمتعوا باللذائذ فيها حتى يتمثلوا في ذلك الجنة ونعيمها، فإذا أمروا أمرًا نفذوه، فإن استطاعوا الهرب فيها، إلا الجنة مأواهم.

ما سر الجملة التي يقولها "حسن الصباح" لـ "الفدائي؟

ويكشف المفكر أحمد أمين، عن أن أمير هذه القلعة "حسن الصباح" كان يسمى داعي الدعاة ومن تحته الدعاة، وعن سر جملة حسن الصباح للفدائيين، يقول: وكان إذا انتدب أحد أتباعه لعمل فدائي قال له "قم إلى فلان فاقتله ومتى رجعت تحملك ملائكتي إلى جنة النعيم، وإذا مت من دون ذلك أرسل ملائكتي إليك يذهبون بك إلى جنة الخلد".

لماذا فكر الحشاشون في اغتيال "صلاح الدين" في مصر؟

ويحلل المؤرخ أحمد أمين، عن تأثير وقوة وبطش فرقة الحشاشين، مشيرًا إلى أنه قد روعت هذه الحوادث نفوس العظماء وخوفتهم منه، وقد أراد هؤلاء الحشاشون مرة أن يقتلوا صلاح الدين الأيوبي؛ لأنه كبير من كبراء السنية؛ ولأنه قضى على الدولة الفاطمية في مصر، وذلك أن قائد حلب أغرى هؤلاء الحشاشين بقتل صلاح الدين حين حاصرها لأول مرة، وكان هذا الزعيم يسمى رشيد الدين ويعرف بشيخ الجبل، ولكن صلاح الدين نجا من هذا الفدائي بأعجوبة.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث قصة مسلسل الحشاشين على مدار 30 حلقة الضوء على أخطر طائفة عرفها التاريخ وهي طائفة "الحشاشين" وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامي، وزعيمها حسن الصباح، الذى أسس هذه الطائفة الدموية، وارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم وهم: الفنان الكبير كريم عبد العزيز دور البطولة فى مسلسل الحشاشين، ويشاركه العمل الدرامى الفنانين: أحمد عيد، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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