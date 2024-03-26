مسلسل كامل العدد +١.. ملخص الحلقة الأخيرة

تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مشاهد وأحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد +١، بطولة النجمة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة ومجموعة من الأطفال النجوم الواعدين، في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ملخص الحلقة الأخيرة لمسلسل كامل العدد +1



ونستعرض في السطور التالية تفاصيل أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد +1

وخلال أحداث الحلقة الأخيرة، واجهت "ملك" الطبيبة المتدربة في عيادة الدكتور أحمد (شريف سلامة) بحبها له، وهو صارحها بشعوره بإعجابها له.

واضطر شريف سلامة، إلى إزاحة "ملك" من طريقه نهائيا، من خلال تعينها في وظيفة أخرى مع طبيب صديق الدكتور أحمد، وهو ما قاله لها.

على الجانب الآخر، شعرت دينا الشربيني، بفرحة عارمة عندما علمت بإبعاد "ملك" عن عيادة زوجها، فيما قال لها شريف سلامة: ما تخلنيش أختار بينك وبين أي حد تاني، عشان هختارك انتي كل مرة.

وخلال أحداث الحلقة الأخير، علم أحمد بمرض والده الخطير، وحاول إقناعه بإجراء عملية ولكن والده "مختار" رفض، ومع تتابع المشاهد، تحدث الطفل شريف إلى الجد "مختار"، قائلا له: أنا مش هعمل عملية رجلي غير لما أنت تعمل العملية.

وبالفعل استطاع الشاب الصغير شريف، أن يقنع مختار بالعملية.

وأيضا نجد خلال أحداث الحلقة، فوز "حياة" والدة أحمد بجائزة أفضل ممثلة ثانية، وتم تكريمها عبر مهرجان كبير، وهو ما جعل عائلتها تشعر بالسعادة.

واستطاعت جيهان الشماشرجي أن تكشف نصب "كريم" عليها، وبدأ هي ودينا الشربيني، التعاون في مشروع عائلي جديد.

واختتمت أحداث الحلقة الأخيرة، بأغاني ورقص لعائلة أحمد مختار وليلي، لافتتاح مشروعهم العائلي، وسط أجواء عائلية سعيدة.



قصة مسلسل كامل العدد +1



تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، وهو من المسلسلاتت ذات الـ 15 حلقة، ومع كثرة الأولاد التي ترعاهم دينا الشربيني وزوجها، تبدأ المشكلات والمواقف الطريفة وحتى علاقة الآباء بالأبناء بشكل واقعي، يمثل الجيل الجديد من الأطفال وتحدياتهم في المدرسة وكيفية تكوين الصدقات، وتحديات أخرى تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تغزو جميع البيوت المصرية.





أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم مسلسل كامل +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.