"إبداعات من الشعر والنغم " فى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسه الأستاذ الدكتور وليد قانوش، ندوة بعنوان "تجليات رمضانية في الأدب والفن" ضمن سلسلة لقاءات ليالي رمضان الإبداعية، وذلك الليلة الأربعاء ٢٧ مارس الموافق ١٧ رمضان في تمام التاسعة والنصف مساءً، بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز بوسط الإسكندرية.

تفاصيل ندوة "إبداعات من الشعر والنغم "

يشارك بالندورة كل من المستشار الأديب، بهاء المري، الدكتور مختار عطية، الدكتور محمد عبد السلام، بمشاركة الفنان إبراهيم نصير، والفنان عنتر البلاسي، مع نخبة من الشعراء يدير اللقاء الشاعر جابر بسيوني.

وينظم مركز الحرية للإبداع سلسلة من اللقاءات والأمسيات الثقافية، طوال شهر رمضان الكريم، وذلك ضمن لقاءات جاءت بعنوان "ليالي رمضان الإبداعية" بمشاركة نخبة من الفنانين والشعراء والكتاب والمثقفين، وتقام كافة الفاعليات الثقافية داخل قاعات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

مركز الحرية للإبداع

يهدف المركز، إلى أن يكون ملتقى لأهالي الاسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب هوايات ومثقفين ودارسين وهواة في كافة المجالات العلمية والفنية، كما يوفر البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين.

يعود بناء مركز الحرية للإبداع، لعهد محمد علي، ويقع "كلوب محمد علي " كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا، ىوفي عام 1962 تم تحويل المركز إلي قصر ثقافة الحرية وكان تابعا للهيئة العامة لقصور الثقافة.

كانت تقام فيه العديد من الأنشطة المتنوعة تخدم في تثقيف الاطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة، وفي عام 2001 وبالتحديد في الإثنين 12 شعبان 1422 هـ - 29 اكتوبر2001 تم افتتاح المركز، ويقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، مثل الندوات والورش الفنية والدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بالثقافة في الإسكندرية، وتخدم أهال المنطقة من خلال إقامة الفاعليات الثقافية المختلفة.