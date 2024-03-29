الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز

الثقافة

مسلسل جودر لـ ياسر جلال موعد إعادة عرض الحلقة 3

مسلسل جودر
مسلسل جودر

يتشوق الكثير من المشاهدين إلى متابعة حلقات مسلسل "جودر" من بطولة النجم ياسر جلال، ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، حيث الخيال والسحر الموجود بحكايات ألف ليلة وليلة، التي يقدمها المسلسل، والتي تخطف العقل من حبكتها الدرامية الموجودة من التراث.

 وفي السطور التالية نستعرض موعد إعادة عرض مسلسل جودر للنجم ياسر جلال الحلقة الثالثة

مسلسل جودر موعد إعادة عرض الحلقة 3

يمكنك مشاهدة مسلسل "جودر" إعادة الحلقة الثالثة، على قناة ON  في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض إعادة الحلقة الثالثة على قناة ON دراما في تمام الساعة 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر تفاصيل أحداث الحلقة 3

استطاعت فاطمة (أيتن عامر) وهي والدة جودر، فك طلاسم حلقة الذهب التى وجدتها فى أذن جودر، حيث أخبرها الشيخ عبدالله (عبدالعزيز مخيون) أن هذه الحلقة هي حرز لحماية جودر من أى أذي يمكن أن يتعرض له من الجن، بالإضافة إلى ارتداؤه حجاب ليحميه أيضًا.

وخلال أحداث المسلسل، نجد جودر (ياسر جلال) شابًا يافعًا مازال يرتدي الحرز، ويعيش قصة حب مع شروق (جيهان الشماشرجي) وتطلب منه أن يتزوجها سريعًا، لكنه يرفض بسبب رغبة أبيه فى زواج أخواته الأكبر سالم وسليم أولًا.

 ويحدث صدام بينه وبين أحمد كشك بعد أن حاول مضايقة شروق وأثناء الصدام سقط الحرز من رقبته وسرقه جني وذهب به إلى شواهي (نور) حتى تتمكن من أذية جودر بسهولة.

وقررت شواهي (نور) أن تذهب هى وجماعة الشمعيون، حتى تنفذ خطتها في الاستيلاء على الكنوز الأربعة.

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مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 4

يمكنك مشاهدة مسلسل "جودر" الحلقة الرابعة، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة 4 على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة

ويعرض مسلسل جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch itفي الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر

إذا كنت من محبي الخيال، فيأتي مسلسل جودر مليئ بالقصص الخيالية، التي تمزج ما بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

أحداث مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر  من بطولة النجم ياسر جلال عن الشاب "جودر" بن التاجر عمر وتتابع الأحداث عما حدث له ولأخويه، ومن صفات جودر وعمله، أنه صياد ماهر، يحب والدته وأخواته.

وخلال الحلقات، تنقلب حياة جودر يومًا بعد يوم، حيث يغوص في مغامرات مختلفة ذو عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، وتتبدل حياة الصياد المسالم البسيط إلى واحد من أغني أغنياء البلاد، الذي يستطيع أن يحكم ويقرر بأمواله، ويدخل جودر في صراع مع العدو شمعون للوصول إلى الكنز.

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل "جودر" عدد كبير من النجوم والنجمات وهم:  الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

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