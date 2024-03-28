الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

السبت.. حفل للموسيقار مصطفى سعيد في بيت السناري

حفل موسيقى عربية
حفل موسيقى عربية معاصرة

يستضيف بيت السناري التابع لـ مكتبة الإسكندرية بالقاهرة، حفل “موسيقى عربية معاصرة” للموسيقار مصطفى سعيد، إحياءً للذكرى الثمانين لرحيل شيخ النغم الشيخ علي محمود، ضمن فعاليات أمسيات رمضان، وذلك يوم السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان الساعة 9 مساءً.

ويقدم الحفل مزيجًا من العزف المنفرد على العود والغناء الفصيح، حيث يستهل "سعيد" الحفل بمقطوعة تحية لمعرض "دوائر الهامش" للفنان وليد علاء الدين، ثم يُقدم مختارات من وصلتيّ "زوّار المقام" و"مقام الحكمة" من تلحينه لنخبه من الشعراء العرب. كما تتضمن الأمسية مختارات من أعمال إمام المنشدين الشيخ علي محمود.

وقال بيت السناري الأثري لجمهوره: لا تفوّتوا فرصة الاستمتاع بهذه الرحلة الموسيقية الساحرة، واكتشاف موسيقى عربية معاصرة تُلهم الروح وتُلامس القلوب.

برنامج حفل موسيقى عربية معاصرة

برنامج حفل موسيقى عربية معاصرة

يقدم الحفل تحية موسيقية لمعرض "دوائر الهامش،  مختارات من وصلتيّ "زوّار المقام" و"مقام الحكمة"، مختارات من أعمال الشيخ علي محمود

   ويهدف الحفل الموسيقى لإحياء ذكرى شيخ أهل النغم علي محمو، من خلال عزف   الفنان الموسيقار المصري الدكتور مصطفى سعيد، ويتمثل نوع العرض: عزف منفرد على العود، غناء فصيح، أنا الشعر سيكون الشعر العربي من مختلف العصور.

عن بيت السناري

يعود تاريخ بناء القصر الأثري في منطقة السيدة زينب، لإبراهيم كتخدا السناري؛ وهو أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير "الجبرتي" إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

وقد تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ مع مجىء الحملة الفرنسية لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وبناءً على قرار الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي مهم بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة.

وينظم  بيت السناري الأثري بالقاهررة، عدد كبير من الفعاليات الفنية والثقافية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية ومعرفية وحفلات توقيع الكتب وغيرها للكبار والشباب والأطفال أيضًا.

بيت السناري مكتبة الاسكندرية الشيخ علي محمود أمسيات رمضان رمضان

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