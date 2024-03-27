الليلة.. القومي لثقافة الطفل يكرم مسيرة الفنان علي مهيب

يواصل المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة محمد ناصف إقامة ليالي "أهلاً رمضان"، تحت رعاية د.نيفين الكيلاني وزير الثقافة وإشراف د.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد.

يتضمن برنامج الليلة الأربعاء تكريم مسيرة الفنان د.علي مهيب، بحضور نجله كريم مهيب، د.رشيدة الشافعي مقرر لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة الدكتور طارق رشاد.

تكريم مسيرة د.علي مهيب

يعد الفنان د.علي مهيب من رواد فن الرسوم المتحركة المصرية، وهو من مواليد ١٩٣٥، وتوفى عام ٢٠١٠، وتخرج من كلية الفنون الجميلة عام ١٩٥٥، بدأ حياته العملية مدرسا للفنون فى مدينة الإسكندرية، ثم عين معيدا بكلية الفنون الجميلة قسم الحفر عام ١٩٥٩، وفى نفس الوقت كان يعمل رساما صحفيا في مؤسسة دار الهلال، كما أنه بطل دولي في رياضة الغطس لسنوات عديدة، وحاصل على العديد من البطولات الدولية في رياضة الغطس.

قام الفنان على مهيب بمعاونة أخيه "حسام مهيب" بتحريك الرسوم فى تجارب فيلمية قصيرة عام ١٩٥٨، وكان نجاح تلك التجارب سببا فى اختيار الأخوين "مهيب" ليؤسسا ويرأسا قسم الرسوم المتحركة عند نشأته بتليفزيون الجمهورية العربية المتحدة عام ١٩٦١.

مسيرة الدكتور علي مهيب في عالم الرسوم المتحركة

تربع اسم مهيب على عرش الرسوم المتحركة المصرية منذ بداية الستينيات وحتى منتصف الثمانينيات، فلم يكن شعار "مهيب" أو رسومه المتحركة تغيب عن الشاشة الفضية فى السينما أو التليفزيون، فقد قدما لفن الرسوم المتحركة المصرى خلال نصف قرن من مئات الأعمال بين فيلم أو فيديو قصير، فوازير، مقدمات أفلام، وكذلك الأفلام الدعائية فى إطار إعداد الدولة للمواطن وتعامله مع المجتمع كاحترام قواعد المرور، نظافة البيئة، تجنب الضوضاء، كما قدما عددا من الأعمال التليفزيونية الناجحة، مثل مقدمات البرامج الشهيرة: نافذة حول العالم- خمس خمسات- أمس واليوم- حكاية سبعمائة مصنع- ناس فوق وناس تحت- ثم فوازير رمضان للقناة الأولى والثانية، والفيلم الإعلامي "كلمة في سرك" عام ١٩٧٠ للتوعية بعدم ترويج الشائعات قبل حرب أكتوبر ١٩٧٣- ومقدمات العديد من الأفلام السينمائية منها: الثلاثة يحبونها- أخطر رجل في العالم- مسلسل الكارتون "مشقاص سواح" وهو أول مسلسل كارتون مصري سعودي.

"ستوديو مهيب" أول استوديوهات الرسوم المتحركة الخاصة فى مصر

وفى ١٩٦٦ ترك الأخوين "مهيب" عملهما بالرسوم المتحركة بالتليفزيون لتأسيس الأستوديو الخاص بهما "ستوديو مهيب" وهو أول استوديوهات الرسوم المتحركة الخاصة فى مصر والعالم العربى، بعد عام من تأسيس استوديو مهيب قدم الفنان علي مهيب تجربته الفنية في الرسوم المتحركة في الإطار الأكاديمي، حيث قام بتدريس مادة الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، وكان الأستوديو بمثابة المدرسة العملية التى دربت أجيالا أخرى من الفنانين والفنانات، ثم استفادت جريدة الأهرام من جهود الأخوين "مهيب" فى مجال الإعلان وتوليا منصب المستشارين الفنيين لوكالة الأهرام للإعلان.