الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أمسية شعرية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الليلة

ندوة بمركز الحرية
ندوة بمركز الحرية للإبداع

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسه الأستاذ الدكتور وليد قانوش، ندوة بعنوان "إبداعات من الشعر والنغم"، ضمن سلسلة لقاءات ليالي رمضان الإبداعية، وذلك الليلة الخميس الموافق ٢٨ مارس (١٨ رمضان) في تمام ٩.٣٠ مساءً، بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز بوسط الإسكندرية.

تفاصيل الأمسية الشعرية "إبداعات من الشعر والنغم"

يشارك بالندوة كل من الفنان بدوي عبد الدايم، الشاعر أحمد يسري، الشاعر عادل حراز، ويدير اللقاء الفنان أحمد بسيوني، بالإضافة إلى عدد كبير من الشعراء والكتاب والمثقفين.

ويقدم مركز الحرية للإبداع سلسلة من اللقاءات والأمسيات الثقافية، طوال شهر رمضان الكريم، وذلك ضمن لقاءات جاءت بعنوان "ليالي رمضان الإبداعية" بمشاركة نخبة من الفنانين والشعراء والكتاب والمثقفين، وتقام كافة الفاعليات الثقافية داخل قاعات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

الأمسية الشعرية "إبداعات من الشعر والنغم"

وكان مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، قدم نظم أمس ندوة بعنوان "تجليات رمضانية في الأدب والفن" ضمن سلسلة لقاءات ليالي رمضان الإبداعية، حيث شارك بالندوة كل من المستشار الأديب، بهاء المري، الدكتور مختار عطية، الدكتور محمد عبد السلام، والفنان إبراهيم نصير، والفنان عنتر البلاسي، مع نخبة من الشعراء، وأدار اللقاء الشاعر جابر بسيوني.

عن مركز الحرية للإبداع

يهدف المركز، إلى أن يكون ملتقى لأهالي الاسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب هوايات ومثقفين ودارسين وهواة في كافة المجالات العلمية والفنية، كما يوفر البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين.

يعود بناء مركز الحرية للإبداع، لعهد محمد علي، ويقع "كلوب محمد علي " كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا، ىوفي عام 1962 تم تحويل المركز إلي قصر ثقافة الحرية وكان تابعا للهيئة العامة لقصور الثقافة.

 كانت تقام فيه العديد من الأنشطة المتنوعة تخدم في تثقيف الاطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة، وفي عام 2001 وبالتحديد في الإثنين 12 شعبان 1422 هـ - 29 اكتوبر2001 تم افتتاح المركز، ويقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، مثل الندوات والورش الفنية والدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بالثقافة في الإسكندرية، وتخدم أهال المنطقة من خلال إقامة الفاعليات الثقافية المختلفة.

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