مع عرض "جودر".. من مؤلف كتاب "الف ليلة وليلة" وما أصل أول ترجمة للعالم الغربي؟

احتفى الكثير من المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعرض مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة"، لأنه يقدم حكاية مستوحاة من التراث العربي، ضمن حكايات ألف ليلة وليلة الخيالية والملهمة لكتاب الرواية والقصة حول العالم.

ونستعرض في التقرير التالي، من هو مؤلف حكايات ألف ليلة وليلة؟ وما أصل أول ترجمة للعالم الغربي؟

من هو مؤلف حكايات ألف ليلة وليلة؟

لا يُعرف حتى اليوم، من هو المؤلف الأصلي لحكايات ألف ليلة وليلة، حيث يرى الكثير من الباحثين والنقاد، أن كاتب هذه الحكايات الخيالية والساحرة ليس شخصا واحدا بل عدد كبير من الكتاب خلال عصور زمنية مختلفة، ولكن تشترك هذه الحكايات بأنها مستوحاة من التراث العربي، كما يشير بعض النقاد إلى أن حكايات ألف ليلة وليلة تعود لأصول هندية وفارسية وعربية.

ما أصل أول ترجمة لـ حكايات ألف ليلية وليلة للعالم الغربي؟

ما أصل أول ترجمة لـ حكايات ألف ليلية وليلة للعالم الغربي؟

ظهرت أول ترجمة غربية، للمترجم الفرنسي أنطوان جالان، وذلك عام من العام 1704 حتى العام 1717، وقد ترجمت الحكايات إلى الفرنسية، ومنها لاقت اهتمامًا غربيًا واسعًا حتى بدأ المترجمون حول العالم في ترجمتها فظهرت ترجمات مختلفة إلى اللغات الأوروبية ولغات العالم.

وخرجت ترجمة جالان في 12 مجلدا، ومازالت النسخة التي استخدمها من ترجمته محفوظة في المكتبة الوطنية في باريس، بعد أن ضاع منها مجلد من تلك المجلدات الأربعة.

وأثارت هذه الترجمة أيضًا انتباه المستشرقون، الذين استلهموا منها صور عن الشرق وثقافته التي ظهرت من تمدد الفتح العالم الإسلامي من الشرق نحو بلاد فارس والهند وصولًا إلى البلاد غربًا

حكايات ألف ليلة وليلة

"كلكتا".. أشهر طبعة ظهرت في المنطقة العربية

وصدرت طبعة عربية عُرفت باسم "كلكتا" عام 1814، وهي من أولى الطبعات العربية، كما ظهرت طبعة مصرية أخرى عُرقت باسم طبعة بولاق، عن مخطوطات قديمة من التراث العربي، في مصر عام 1833، ومنها ظهرت طبعات عديدة مصرية وعربية.

قصة مسلسل جودر

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر، المأخوذ من حكايات ألف ليلة وليلة، من بطولة النجم ياسر جلال عن الشاب "جودر" بن التاجر عمر وتتابع الأحداث عما حدث له ولأخويه، ومن صفات جودر وعمله، أنه صياد ماهر، يحب والدته وأخواته.

ويغوص "جودر" في مغامرات مختلفة ذو عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، وتتبدل حياة الصياد المسالم البسيط إلى واحد من أغني أغنياء البلاد، الذي يستطيع أن يحكم ويقرر بأمواله، ويدخل جودر في صراع مع الأشرار من ممكلة الشمعيين للوصول إلى الكنوز الأربعة.

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل "جودر" عدد كبير من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا.

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