الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "جودر" الحلقة 3.. جودر يعيش قصة حب مع شروق

مسلسلات رمضان 2024، انطلقت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "جودر"  للفنان ياسر جلال على قناة ON ضمن سباق دراما رمضان 2024.

مسلسل جودر

مسلسل جودر احداث الحلقة 3

كبر جودر (ياسر جلال) ومازال يرتدي الحرز، ويعيش قصة حب مع شروق (جيهان الشماشرجي) وتطلب منه أن يتزوجها سريعًا.

وتستكمل الحلقة ليرد جودر قائلا: لكنه يرفض بسبب رغبة أبيه فى زواج أخواته الأكبر سالم وسليم أولًا.

جودر

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 4

يمكنك مشاهدة مسلسل جودر الحلقة الثانية، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة الثانية على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

جودر

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة

ويعرض مسلسل جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch it في الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر لـ ياسر جلال

يزدحم مسلسل جودر بالقصص الخيالية، التي تمزج ما بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة بطولة ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

جودر

أبطال مسلسل جودر

يضم “جودر” عدد كبير من النجوم والنجمات وهم الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

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ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.

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