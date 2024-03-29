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فن

مسلسلات رمضان 2024

الآن الحلقة 4 مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف.. تفاصيل كاملة

مسلسل بقينا إتنين
مسلسل بقينا إتنين الحلقة 4

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "بقينا اتنين" بطولة رانيا يوسف وشريف منير تطورا كبيرا في الأحداث، أبرزها الظهور الأول للفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا أثناء تصوير مشاهده بالعمل.

مسلسل "بقينا اتنين" الحلقة 4

تبدأ الحلقة الرابعة من "بقينا اتنين" بأحداث مثيرة، فبعد أن تاه "أدهم" شريف منير و"ياسمين" رانيا يوسف، في الصحراء خلال مشاركتهما في الرالي، وبعد تعطل سيارتهما، يجدان نفسيهما في الصحراء بدون هواتف ولا أكل ولا مياه، ويدخل عليهما الظلام والبرد، فتشعر "ياسمين" رانيا يوسف بالرعب وتقترب من "أدهم" شريف منير برغم طلاقهما، ويبدآن في تذكر الكثير من الذكريات الحلوة، التي جمعتهما سابقًا، وتبكي ياسمين ويأخذها أدهم في حضنه.

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ثم يبدآن الخناق مرة أخرى، وهما يجلسان في الصحراء ينتظران النجدة، وفي المقابل تشاهد ياسمين ابنها يطلب منها العودة لوالده.

يظهر عزت زين وهو يعاكس الخادمة، وتدخل عليه ريكو "مروة عبد المنعم" وتطرد الخادمة، فيقوم عزت زين بالاتصال بشقيقة "نادية" ميمي جمال ويعاكسها أيضا.

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في المقابل يدخل سيف "يوسف عثمان" خناقة مع ريم؛ بسبب اختفاء والدها ووالدتها في الصحراء، ويحاول تامر بشير أن يعرف مكانهما عن طريق gbs التتبع، كما تدخل ريم خناقة مع تامر بشير بسبب تريقته على فريقهم.

بعد بحث طويل يجد منظمو الرالي أدهم وياسمين في منطقة بعيدة، ويعيدوهما إلى مركز البداية، ثم يعودان إلى منزلهما.

في المنزل يدخل مروان ابن شريف ورانيا إلى غرفة والدته ويطلب منها أن تعود لوالده، فتعده بأنها ستفكر في الأمر، ثم تدخل ابنتها ريم إليها وتترك لها صورة على الكومودينو، وتطلب منها تفسيرًا لها، في حين لم تهتم ياسمين ولم تنظر للصورة أصلا وتتركها وتنزل متوجهة إلى شغلها.

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يذهب سامي "عزت زين" إلى نادية "ميمي جمال" ويجمعهما حوار رومانسي كوميدي في حديقة الفيلا، ويحاول سامي أن يطلب يدها.

يظهر الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في شخصية "شريف"، وهو رسام وفنان تشكيلي، ويتصل بصديقه أدهم، بعدما يجده متصدرًا الترند ويداعبه، فيكتشف أنه طلق زوجته والترند مجرد وهم فقط، فتدخل رانيا "ياسمين" إلى المكتب ومعها "سيف" يوسف عثمان، وتأتي السكرتيرة لتبلغهما أن الشركات التي فسخت تعاقداتها عادت جميعها لتجديد التعاقد معهما بعدما أصبحا أشهر كابلز على السوشيال ميديا.

تدخل ريم خناقة مع سيف بعدما يكتشف أنها تغار على صديق قديم لها احتفل بخطبته، فيتركها ويرحل، فيما تدخل ياسمين خناقة مع أدهم في المكتب؛ بسبب محاولة كل منهما فرض رأيه في الشغل، ثم تخرج ريم من الشركة لتلحق بسيف وتعتذر له عن انفعالها عليه.

تشتكي ياسمين لريكو "مروه عبدالمنعم" ويشتكي أدهم لعاصم "ياسر الطوبجي"، وكل منهم يحاول أن يظهر كملاك برئ ويُظهر الآخر كشيطان، وفجأة يكتشف أدهم وجود صورة بها ياسمين وخطيبها السابق، فينفعل ويغضب، وفجأة يضرب جرس الباب، فيفتح ليكتشف أن هذا الشخص هو خطيب ياسمين القديم، والذي كان يعيش في أوروبا وقد عاد مجددًا.


مسلسل "بقينا اتنين" موعد عرض الحلقة 5


وتعرض الحلقة 5 من مسلسل "بقينا اتنين" مساء غدا السبت، والتي من المقرر أن تشهد أحداثا مثيرة، خاصة بعد اكتشاف “أدهم” لصورة تجمع بين “ياسمين” طليقته وبين خطيبها السابق، الذي كان يعيش في أوروبا وعاد مجددا.

 

مسلسل "بقينا اتنين" مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة

يعرض مسلسل "بقينا اتنين" الحلقة الخامسة عبر قنوات "سي بي سي" الفضائية في التوقيتات التالية:

  • قناة CBC DRAMA: البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
  • قناة CBC العامة البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

أبطال مسلسل "بقينا اتنين"

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.

 

قصة مسلسل "بقينا اتنين"

مسلسل "بقينا اتنين" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول المسلسل قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب، وكذلك طليقها وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما، لكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين، وفقدان الشغف مما يجعلهما يقرران الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

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