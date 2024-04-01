الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. هل يجوز الزواج بين أنغام وعرب السويركي؟

حق عرب
حق عرب

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. أكدت صباح الجياش أنها لم تُرضع  “أنغام”، مُشيرًة إلى أنها رفضت الرضاعة الطبيعية فلجأت إلى اللبن الصناعي، وبالتالي يمكن لـ"عرب" الزواج من “أنغام”،فهي ليست شقيقته في الرضاعة.

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مسلسل حق عرب الحلقة 22

يشتعل الصدام بين عبد ربه “رياض الخولي”، ونجلته أنغام “كارولين عزمي” بعد دفاعها عن “عرب” ووالدتها، واتهمته بتخريب حياتهم بسبب شكوكه غير الحقيقية.

“عبد ربه” يضرب “أنغام” بعد اعترافها بمشاعرها تجاه “عرب".

يتوجه “عبدربه” إلى منزل والد “صباح”، ويأمرها بالعودة إلى المنزل مرة أخرى.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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