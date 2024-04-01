مسلسل حق عرب الحلقة 22.. وفاء عامر تكشف حقيقة رضاعة أنغام على عرب السويركى

سردت صباح "وفاء عامر"، خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل "حق عرب"، لمحاسن شقيقة حسنية الداية حقيقة رضاعة أنغام ابنة جلال السويركي على عرب، مؤكدة لها أن انغام عند ولادتها لم تتقبل لبن وفاء عامر وعندما طلبت من ماجدة "زوجة جلال السويركي" أن ترضعها رفضت وقالت لها إنها تعاني من ورم ولا تستطيع أن ترضعها.

مسلسل "حق عرب" الحلقة 22

وعندما علمت صباح هذا خافت على "عرب" ابنها، وتولت إحضار لبن لماجدة لرضاعته وأخبرتها بأن هناك رجلا خيّرا يقوم بتوفير هذا اللبن للأبناء الأيتام.

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل "حق عرب"، ذهاب عرب السويركي مع والدته وأصحابه لفيلا أبو عمار الخليجي، للإقامة فيها لمعالجة السويركي، بعدما قام عبد ربه بضربه ضربًا مبرحًا في الشارع، واكتشف الدكتور الذي قام بتمريض "عرب" آثار ضرب حقن مخدرات بذراعه.

تفاصيل أحداث الحلقة 22 من مسلسل "حق عرب"

وكانت قد شهدت الحلقة 21 من مسلسل "حق عرب"، بطولة أحمد العوضي، كثيرا من الأحداث الساخنة، بدأت بتحرير عرب السويركي من أيدي مرزوق وابنه مازن، وذلك بعدما حذره طاهر بأن والدة عرب قد أبلغت الشرطة عن اختفائه.

مواعيد عرض وقنوات مسلسل "حق عرب"

ويفرج مرزق عن عرب السويركي ويلقي به في الصحراء، لينجده أحد المارة ويعود به إلى المغربلين.

كما شهدت ذهاب صباح "وفاء عامر" إلى ابنتها سميحة لتلقينها لومًا شديدًا عما قالته لوالدها عبد ربه بشأن أخلاق والدتها، وأنها على علاقة بعرب السويركي، معتبرة إياها سبب العداوة التي حدثت بين عرب السويركي وعبد ربه.

وقالت لها صباح: "أدعى عليكي تخلفي بنت توريكي اللي انتي عملتيه فيا مش مسامحاكي ليوم الدين).

أبطال مسلسل حق عرب

ومسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته، والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي"، ومن هنا يبدأ كثير من الأحداث والمواقف.