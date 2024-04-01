مسلسل حق عرب الحلقة 22.. الصراع يحتدم بين مازن و"عرب السويركي"

في الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل حق عرب، شهدت اتفاق تامر شلتوت مع صديقة مازن على الإطاحة بعرب السويركي من الأرض الذي حصل على حيازتها من والد مازن بطريقة غير شرعية.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 22

وقام تامر شلتوت ومازن بتزوير أوراق تثبت ملكيتهما للأرض تم بيعها قبل وفاة صاحبها بشهر، بذلك يكون الرجل الذي قام عرب السويركي باستقدامه على أنه نجل صاحب الأرض لا يحق له بالحصول على الأرض.

وانتهت الحلقة بمعرفة تامر شلتوت ومازن أن الرجل العربي يقوم باحتضان عرب السويركي في فيلته.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.