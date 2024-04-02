الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الصور الأولى من فيلم "شقو" لعمرو يوسف والاعلان الرسمى يتجاوز ال١٠ مليون مشاهدة

فيلم شقو
فيلم شقو

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم شقو للنجم عمرو يوسف الصور الأولى من العمل والتي جمعته مع الأبطال ومع مخرج العمل كريم السبكي.

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الفيلم الآن في مراحله النهائية تمهيدا لعرضه في سباق عيد الفطر المبارك، وكان الإعلان التشويقي للعمل قد حقق مشاهدات تجاوزت ال ١٠ مليون مشاهدة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة منذ طرحه وكانت الشركة المنتجة لفيلم شقو قد طرحت الإعلان الرسمي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي و الذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح وظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي تربطها بشقو في أحداث الفيلم وظهرت أمينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدمها وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين.

 

أبطال فيلم شقو 
وكان النجم أحمد فهمي ضيف شرف الفيلم هو المفاجئة التي يقدمها الفيلم للجماهير، شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا، الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
أبطال فيلم شقو شقو فيلم شقو كريم السبكي السبكي عيد الفطر المبارك

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