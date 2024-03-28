أكشن عمرو يوسف وإيفيهات تايسون ولوك جديد ليسرا أبرز مفاجئات الإعلان الرسمى لشقو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم شقو الإعلان الرسمي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي و الذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح.

البرومو الدعائي لفيلم شقو

وظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي ستربطها بشقو في أحداث الفيلم وظهرت أمينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدمها وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين.



وكان النجم أحمد فهمي ضيف شرف الفيلم هو المفاجئة التي يقدمها الفيلم للجماهير .

شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.



ابطال فيلم شقو

الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

شخصية عمرو يوسف

ويجسد الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح خلال الأحداث شخصيتين يتاجران فى الأعضاء البشرية ما يدخلهما فى الكثير من المتاعب.

وبسبب اتجارهما فى الأعضاء البشرية، تطاردهما احدى العصابات وتطلق عليهما الأعيرة النارية، فتصاب أمينة خليل عن طريق الخطأ، وتجمع قصة حب بين تايسون ودينا الشربينى، وعلى الجانب الآخر بين عمرو يوسف وأمينة خليل.

ويجتمع الرباعي وهم: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني، من جديد في فيلم "شقو" بعد 8 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل"، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.