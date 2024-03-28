الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أكشن عمرو يوسف وإيفيهات تايسون ولوك جديد ليسرا أبرز مفاجئات الإعلان الرسمى لشقو

بوستر فيلم شقو
بوستر فيلم شقو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم شقو الإعلان الرسمي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي و الذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح.

 

البرومو الدعائي لفيلم شقو

وظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي ستربطها بشقو في أحداث الفيلم وظهرت أمينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدمها وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين.

 
وكان النجم أحمد فهمي ضيف شرف الفيلم هو المفاجئة التي يقدمها الفيلم للجماهير .

شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح  ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.
 

ابطال فيلم شقو

الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد  والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

 

شخصية عمرو يوسف

ويجسد الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح خلال الأحداث شخصيتين يتاجران فى الأعضاء البشرية ما يدخلهما فى الكثير من المتاعب.

 

وبسبب اتجارهما فى الأعضاء البشرية، تطاردهما احدى العصابات وتطلق عليهما الأعيرة النارية، فتصاب أمينة خليل عن طريق الخطأ، وتجمع قصة حب بين تايسون ودينا الشربينى، وعلى الجانب الآخر بين عمرو يوسف وأمينة خليل.

 

ويجتمع الرباعي وهم: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني، من جديد في فيلم "شقو" بعد 8 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل"، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

أبطال فيلم شقو أحداث فيلم شقو فيلم شقو فيلم شقو بطولة عمرو يوسف فيلم شقو عمرو يوسف موعد طرح فيلم شقو

مواد متعلقة

تترات دراما رمضان بالأوبرا.. نويرة تغنى تترات دراما رمضان على المسرح الكبير

مسلسل حق عرب الحلقة 16 ..عرب السويركي يخسر أعز أصدقائه بسبب حنان

الحلقة 16 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يلجأ إلى رجل أعمال شهير لحمايته

حق عرب الحلقة 16.. عرب السويركي يدخل في صراع جديد

مسلسل حق عرب الحلقة 16.. "السويركي" يتعرض لمحاولة اختطاف ويتلقى رصاصة في الكتف

طرح البوستر الرسمى لـ"شقّو" استعدادًا لعرضه بالسينمات فى عيد الفطر

نضال الشافعى: أجتهد لإخراج شخصية الإمام الغزالى بأفضل شكل ممكن

حلا شيحة تكشف عن أصعب مشاهدها فى "إمبراطورية ميم"

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

عاجل.. حزب الله يتوعد بالرد بعد قصف إسرائيلى لمركز طبى فى جنوب لبنان

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": قصف عنيف وممنهج للمنازل ومخيمات الإيواء فى غزة

ستيفن سيجال يزور المصابين فى هجوم موسكو المسلح

مسلسل حق عرب الحلقة 17.. "السويركي" يثأر لصديقه "محسن" وينتقم من "رباح"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع