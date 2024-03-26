مسلسل حق عرب الحلقة 16 ..عرب السويركي يخسر أعز أصدقائه بسبب حنان

تتواصل أحداث الحلقة 16 من مسلسل حق عرب ، بتحدث عبدربه إلى المحامي الذي قام بتوليه زمام الدفاع عن حنان الغرباوي، والذي يؤكد له أنه طلب من النيابة الكشف عن عذريتها، مؤكدا له أن صديقتها وقفت ضدها، ليذهب عبدربه “رياض الخولي” إلى صديقتها التي تؤكد له أنها تعمل في الدعارة منذ فترة طويلة، وتؤكد له أن زوجته تحبه وتراه شخص مهم في حياتهم وأنها ترفض زواجه من حنان.

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 16

وكشفت إحدى السجينات لحنان أن صديقتها منى خانتها، وحضرت للشقة التي قبض عليها فيها لتعطي لصاحبتها الأموال وتجعل حنان تدخل السجن، الأمر الذي جعلها تتعارك مع توحه صاحبة الوكر وهي بداخل الحبس معها.

وشهدت الحلقة خناق بين عرب السويركي وصديقه المقرب، والذي قال له إنه قليل الأصل لأنه باع حنان بالرخيص وصدق ما حدث لها دون أن يتأنى ويصبر ويرى تفاصيل ما حدث لها بشكل نهائي بل والوقوف بجانبها أيضا، ليقرر صديقه أن يقاطعه تماما بعدما ضربه عرب.

أبطال مسلسل حق عرب



مسلسل حق عرب يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب



وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.