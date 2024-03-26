طرح البوستر الرسمى لـ"شقّو" استعدادًا لعرضه بالسينمات فى عيد الفطر

طرح منذ قليل، البوستر الدعائي الرسمي لفيلم "شقّو"، ضمن الحمله الدعائية استعدادًا لطرحه بالسينمات في موسم عيد الفطر المبارك وبمجرد نزوله خطف أنظار جميع رواد السوشيال ميديا.



أبطال فيلم "شقو"

"شقو" من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمه يسرا وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، ويظهر به العديد من ضيوف الشرف ومن إخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر عرضه بعيد الفطر في جميع دور العرض السينمائية.

يشار إلى أن فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

شخصية عمرو يوسف

ويجسد الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح خلال الأحداث شخصيتين يتاجران فى الأعضاء البشرية ما يدخلهما فى الكثير من المتاعب.

وبسبب اتجارهما فى الأعضاء البشرية، تطاردهم إحدى العصابات وتطلق عليهما الأعيرة النارية، فتصاب أمينة خليل عن طريق الخطأ، وتجمع قصة حب بين تايسون ودينا الشربينى، وعلى الجانب الآخر بين عمرو يوسف وأمينة خليل.

ويجتمع الرباعى، وهم عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى، من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل"، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.