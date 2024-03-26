مسلسل حق عرب الحلقة 16.. "السويركي" يتعرض لمحاولة اختطاف ويتلقى رصاصة في الكتف

مسلسل حق عرب الحلقة 16.. بدأت الحلقة بمحاولة 4 أشخاص اختطاف “عرب السويركي”، إلا أنه نجح في التصدي لهم قبل أن يطلق أحدهم النار عليه ويُصيبه برصاصة في الكتف.

مسلسل حق عرب الحلقة 16

قوات الأمن تصل إلى موقع إطلاق النار وتنجح في إنقاذ “عرب” من محاولة الاختطاف.

ويصل “عرب” إلى منزله وينتبه أهالي حي المغربلين لإصابته، ويربط بعضهم الحادث بـ"عبد ربه".

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قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي"، ومن هنا يبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب



والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.