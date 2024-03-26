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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ العوضي الحلقة 15.. "البشعة" تبرأ السويركي

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

تعرض الإعادة في الحلقة 15 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على قناة الأون، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وبالنسبة لقناة أون دراما، تعرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً.

موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ"العوضي" الحلقة 15.. "البشعة" تبرأ السويركي 

وتوعد رباح ابو الدهب "وليد فواز"، محسن صديق عرب السويركي، خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل حق عرب، وذلك بعدما كذب عليه بشأن طريق مقبرة الآثار الجديدة، والذي ظن رباح أن محسن سبيع عرب السويركي صديق عمره، بعدما حصل منه على ١٥٠ ألف جنيه مقابل أن يدل رباح ابو الدهب على طريق المقبرة.

وبالفعل دل رباح على مقبرة مزيفة، وتوعد رباح محسن، وذهب لعرب السويركي ليسأله عن مكان محسن، ليسترد منه أمواله، لتنشب مشاجرة كلامية بينه وبين عرب تنتهي بتحذير عرب لرباح بعدم تعرضه لمحسن صديقه.

وشهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل حق عرب، براءة عرب السويركي عن طريقة البشعة، ليتأكد عبد ربه (رياض الخولي) من براءته من حادث حريق مخزن الاخشاب، وانه ليس من قام بإطلاق النار عليه.

وقال السويركي بعد تبرأته: كنت مستنيك يا حاج تقول عرب مش ممكن يعمل كدا.. بس تمام هكمل معاك لغاية ما اسلمك كل كبيرة وصغيرة وبعدها كل واحد من طريق.

كما شهدت الحلقة المكيدة التي اعدها رباح ابو الدهب مع منى الجارة، للايقاع بحنان الغرباوي، إذ ذهبت بها لشراء فستان زفافها، لإحدى شقق الدعارة، وتقدم صاحبه الشقة مشروب به مخدر لتنام حنان وتغادرها صاحبتها، قبل أن تحضر الشرطة.

وعندما حضرت الشرطة وجدت حنان في حالة التلبس ومعها دولارات، وفي وضع مخل، ويتم أخذها لقسم الشرطة.

وعندما تستنجد بعرب السويركي يحضر للقسم سريعا مع والدها والمحامي، وعندما يتطلع على واقعة التلبس يقوم بضربها على وجهها.

مسلسل حق عرب تفاصيل الحلقة 15

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل حق عرب، بإقدام عرب السويركي على مخزن اخشاء عبد ربه الذي تم حرقه في الحلقة 13، للتطفئه، وإنقاذ محسن صديقه، الذي كان بداخله أثناء نشوب الحريق.

وبمشاركة عرب السويركي في إخماد الحريق ازدادت شكوك عبد ربه في عرب عما إذا كان هو المتسبب في الحريق انتقاما منه عما فعله بوالده جلال السويركي في الماضي عندما قام بحرق محله والذي تسبب في موته.

مواعيد عرض الحلقة 15 من مسلسل حق عرب 

وشهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل حق عرب، تنفيذ عبد ربه (رياض الخولي) لحكم فهيم رجل الكف وقراءة الفنجان والذي يثق فيه عبد ربه، بشأن شكوكه تجاه عرب بأنه من قام بإطلاق النار عليه وهو من قام بحرق مخزن الاخشاب وذلك من خلال "البشعة".

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أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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