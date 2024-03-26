نضال الشافعى: أجتهد لإخراج شخصية الإمام الغزالى بأفضل شكل ممكن

عبر الفنان نضال الشافعي عن سعادته بردود الأفعال التي جاءته على شخصية الإمام الغزالي التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل “الحشاشين”، والذي يعرض هذه الفترة على فضائية دي ام سي .

وأشار نضال ل "الدستور"، إلى أنه حاول أن يجتهد كثيرا بقرائه ما يجده عن شخصية الإمام الغزالي، لافتا إلى أن الشخصية مليئة بالتفاصيل المميزة التي لها طباعها الإيمانية الخاصة، والتي كتبها المؤلف عبد الرحيم كمال على أفضل شكل.



مواعيد عرض مسلسل جري الوحوش





من جانب آخر يعرض لنضال الشافعي مسلسل جري الوحوش خلال شهر رمضان الجاري على فضائية المحور في تمام الساعة السابعة والنصف، بالإضافة إلى عرضه على قناة روتانا دراما.



أبطال مسلسل جري الوحوش



مسلسل جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلي وعايدة رياضا وسميرة صدقي.



تفاصيل فيلم جري الوحوش



مسلسل مأخوذ عن فيلم "جري الوحوش"، والذي سبق أن قدمه كل من الفنان الراحل نور الشريف، والراحل محمود عبد العزيز، إلى جانب حسين فهمي، ونورا، وحسين الشربيني، وهدى رمزي، وفؤاد خليل، ونعيمة الصغير، وعبد الله مشرف، وغيرهم الكثير، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود أبو زيد، وإخراج على عبد الخالق.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة عشرة.



يعرض مسلسل الحشاشين حصريا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحا ومساء، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 17 من مسلسل الحشاشين في تمام الساعة 9:45 مساء على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساء على شاشة dmc drama، كما تعرض في اليوم التالي الساعة 1:45 صباحا و4:15 مساء، ويمكنك أيضا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.



قصة مسلسل الحشاشين



تناقش قصة مسلسل الحشاشين على مدار 30 حلقة، تاريخ واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامي، وهو حسن الصباح، والتي وارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر...