الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب لـ " أحمد العوضي " الحلقة 16.. منى تغدر بحنان الغرباوي وتشهد ضدها أمام النيابة

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل حق عرب، غدر صديقة حنان الغرباوي (منى) بها والشهادة ضدها أمام النيابة والتأكيد على أن حنان تعمل في أعمال المنافية للآداب، وأعمال الدعارة منذ زمن، وبهذا أثبتت التهمة عليها أكثر، ونكرت أمام النيابة بأنها قد تكون قد ذهبت معها كيما فعلت في الحقيقة، وهذا بالاتفاق مع رباح أبو الدهب، وعلي شقيق عرب السويركي.

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 16 

كما شهدت الحلقة ذهاب عرب السويركي، لأبو عمار، للاتفاق معه على العمل معه بعدما ترك عبد ربه (رياض الخولي)، وعندما وافق على العمل معه، طلب السويركي منه أن يحضر عيلة الجياشين باعتبارهم ليم ثقل في منطقة المغربلين، للاتفاق على شغل بينهما.

كما شهدت الحلقة عرض عبد ربه (رياض الخولي) لحنان الغرباوي أثناء حبسها بتهمة الدعارة، بأن يتزوجها مقابل أن تخرج من هذه القضية، واستقبلت حنان الغرباوي العرض بصدمة شديدة، نظرا لأنها كانت تعتبره في مقام والدها ولم تظن أنه سيطلب منها هذا الطلب.

وانطلقت منذ قليل، الحلقة 16 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

مسلسل حق عرب الحلقة 16.. "السويركي" يتعرض لمحاولة اختطاف ويتلقى رصاصة في الكتف

رياض الخولى يطلب الزواج من دينا فؤاد فى الحلقة 16 بمسلسل "حق عرب".. والأحداث تزداد تشويقا

مسلسل حق عرب ملخص الحلقة 16

وشهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل حق عرب، براءة عرب السويركي عن طريقة البشعة، ليتأكد عبد ربه (رياض الخولي) من براءته من حادث حريق مخزن الاخشاب، وانه ليس من قام بإطلاق النار عليه.

وقال السويركي بعد تبرأته: كنت مستنيك يا حاج تقول عرب مش ممكن يعمل كدا.. بس تمام هكمل معاك لغاية ما اسلمك كل كبيرة وصغيرة وبعدها كل واحد من طريق.

كما شهدت الحلقة المكيدة التي اعدها رباح ابو الدهب مع منى الجارة، للايقاع بحنان الغرباوي، إذ ذهبت بها لشراء فستان زفافها، لإحدى شقق الدعارة، وتقدم صاحبه الشقة مشروب به مخدر لتنام حنان وتغادرها صاحبتها، قبل أن تحضر الشرطة.

وعندما حضرت الشرطة وجدت حنان في حالة التلبس ومعها دولارات، وفي وضع مخل، ويتم أخذها لقسم الشرطة.

وعندما تستنجد بعرب السويركي يحضر للقسم سريعا مع والدها والمحامي، وعندما يتطلع على واقعة التلبس يقوم بضربها على وجهها.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

txt

موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ العوضي الحلقة 15.. "البشعة" تبرأ السويركي

txt

أحمد العوضي: "حق عرب" يقدم البطل الشعبي بشكل مختلف ويحمل جوانب إنسانية

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة السادسة عشر من حق عرب حق عرب الحلقة السادسة عشر حق عرب الحلقة 16 الحلقة 16 من مسلسل حق عرب الحلقة السادسة عشر من مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

مواد متعلقة

رياض الخولى يطلب الزواج من دينا فؤاد فى الحلقة 16 بمسلسل "حق عرب".. والأحداث تزداد تشويقا

الأكثر قراءة

عاجل| بكاء التوأم حسن خلال النشيد الوطني للمنتخب فى نهائى كأس العاصمة

عاجل.. لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

عاجل| الغرف التجارية تستجيب للمبادرة الحكومية: تخفيضات على السلع الغذائية والاستراتيجية تصل لـ30%

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

مسلسل المعلم الحلقة 16.. المعلم قلاش يعترف لـ"مصطفى شعبان" بحقيقة مخدارت والده

كأس عاصمة مصر.. رامى ربيعة يفتتح التسجيل للمنتخب الوطنى أمام كرواتيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"