تترات دراما رمضان بالأوبرا نويرة تغنى تترات دراما رمضان على المسرح الكبير

ضمن الفعاليات المميزة لوزارة الثقافة تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية بعنوان تترات دراما رمضان لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر في التاسعة والنصف مساء الخميس 28 مارس علي المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر تترات الأعمال الدرامية التى عرضت خلال الشهر المعظم وارتبطت بذكريات عدة أجيال منها المال والبنون ( المقدمة والنهاية ) ، امام الدعاة ، الوالدة باشا ، ليالي الحلمية ، هوانم جاردن ستي ، العائلة ، مشاعر ، قضية رأي عام ، هو وهي ، مرحب مرحب يا هلال ، لن أعيش في جلباب أبي ، الرجل الأخر وغيرها .. أداء أميرة أحمد ، سمية وجدي ، كنزي ، حنان عصام ، محمد حسن ، وليد حيدر ، مؤمن خليل ، محمد متولي .

ماهي فرقة عبدالحليم نويرة

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة، وخلال مشوارها الفني أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية.