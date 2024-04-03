مسلسل مليحة الحلقة 9.. أدهم يحاول إقناع زوجة خاله بعلاج السرطان

شهد مسلسل مليحة الحلقة التاسعة أحداثا درامية عقب الكشف عن إصابة نوال زوجة خال ادهم بالسرطان.

مسلسل مليحة تفاصيل أحداث الحلقة 9

تحاول “حنان” الفنانة ميرفت أمين وأدهم، إقناع “نوال” بالخضوع للعلاج حتى تمام شفائها من المرض، وذلك بعد تأكدهم من إصابتها بالسرطان.

وتحدثت حنان مع زوجة شقيقها مؤكدة لها أن الجميع سيدعمونها لتخطي تلك المحنة.



مليحة موعد عرض الحلقة 10



يعرض مسلسل مليحة الحلقة العاشرة على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

كذلك موعد عرض مليحة الحلقة العاشرة على قناة الحياة فهي في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض الحلقة 10 من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

وإلى جانب ذلك يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

قصة مسلسل مليحة



قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة



مليحة من بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركةD S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة

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