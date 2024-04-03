الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل مليحة الحلقة 9.. الكشف عن عروس أدهم وسر حزن مليحة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

أثناء الاحتفال بكتب كتاب علي "أمير المصري" شقيق الضابط أدهم ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة ، استغل الضابط أدهم الفرصة وأثناء الحفل العائلي فاجئ الجميع ليتقدم بطلب الزواج وأخيرًا من ابنة خاله إيناس "نوسة"، والتي تقوم بتجسيد دورها "لوجين صلاح الدين".

وهو الأمر الذي تسبب في أن بدت على ملامح مليحة علامات الحزن نظرًا لوجود مشاعر منها نحو الضابط أدهم.

وكانت قد أقامت مليحة وجدتها ألطاق في منزل خال أدهم، وذلك بعد زيارتهما الأخير لشكره على ما قدمه من معروف لهما، وبسبب الظروف التي كانت تمر بها البلاد حينها من انتشار أعمال الشغب في شوارعها اضطرت كل من مليحة وجدتها إلى المبيت في بيت خال الضابط أدهم، وعزمتهما والدته “ميرفت أمين”على كتب كتاب ابنها الأصغر علي. 

مسلسل مليحة الحلقة الثامنة ملخص الأحداث 

وكانت قد تناولت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب  بعض التطورات الشيّقة أبرزها قرار الضابط أدهم أن يتزوج، وإخباره والدته برغبته في الزواج، وهو ما جعلها تفرح بذلك لانتظارها هذا اليوم منذ زمن طويل.

كما كانت قد كشفت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة أيضا ما حدث في فلسطين في بداية الألفينيات، وتحديدًا الانتفاضة الثانية وأهمها أحداث اقتحام المسجد الأقصى، وأعوام الانتفاضة، والتي شهدت اغتيال الاحتلال لعدد من القادة الفلسطينيين البارزين على رأسهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس

"مليحة" الحلقة 9.. كتب كتاب علي وفريدة وعروس أدهم مجهولة

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أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة هو من بطولة  الفنانة ميرفت أمين،دياب،أمير المصري، سيرين خاس، روفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

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