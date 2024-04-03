الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة الحلقة 9.. أدهم يقرر الخطوبة وهشام يعترف بحبه لمليحة

مليحة
مليحة

تنوعت أحداث مسلسل مليحة الحلقة التاسعة بين الرومانسية والدراما، عقب خطبة ادهم لابنة خاله وظهور حبيب مليحة اعترف لها بحبه.

وخلال الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة بطولة دياب وميرفت أمين، اعترف هشام بحبه الشديد إلى مليحة، بعد محاولته المستمرة الاعتراف لها، ولكن كل مرة يحدث شيئا يمنعه من القيام بذلك، فماذا سيكون رد فعل مليحة عقب اعتراف هشام.

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مسلسل مليحة

كما قرر أدهم خلال الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة، خطبة ابن خاله (إيناس) خلال حفل عقد قران أخيه.

واستغل أدهم اجتماع العائلة والاحتفال بعقد قران شقيقه "على" على ابنة خاله فريدة، وقام بالتقدم لخطبة ابنة خاله إيناس لتبدو علامات الحزن على مليحة.

وشهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل مليحة ذهاب صالح وزوجته نوال إلي طبيب الأورام بالتحاليل والأشعة اللازمة بعد شكه بإصابتها بالسرطان وبالفعل يخبرهم الطبيب أن الورم انتشر في أكثر من مكان بجسدها، ومن الضروري أن تبدأ العلاج للسيطرة على المرض.

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مليحة موعد عرض الحلقة 10


يعرض مسلسل مليحة الحلقة العاشرة على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

كذلك موعد عرض مليحة الحلقة العاشرة على قناة الحياة فهي في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض الحلقة 10 من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

وإلى جانب ذلك يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

قصة مسلسل مليحة

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها  إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركة D S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

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