مسلسل "المعلم" الحلقة 24.. تعرف على وصية مصطفى شعبان بعد وفاة زمزم

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم الحلقة 24.. استطاع مصطفى شعبان أن يحصل على فيلا أحمد بدير الذي يجسد دور “الجنتل” وذلك بعد إخفائه المواد المخدرة التي تخص الجنتل وشداد ومساومتهم عليها مما دفعه لعمل وصية بعد وفاة زمزم زوجته.

جاء ذلك خلال الحلقة 24 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

وصية المعلم بعد وفاة زمزم

وقام “الجنتل” بحزم أمتعته هو وأسرته تنفيذًا لشروط مصطفى شعبان حتى يحصل على المخدرات، إلا أن ابنه منذر رياحنة الذي يجسد دور عنتر قال له: "أنا مش هسمح أن الواد دا يخطي هنا ومش هيأخد المحلات بتاعتنا".

وفي مشهد النهاية، يظهر شعبان وهو يأخذ عمه وشقيقته وزوجها من أجل الانتقال للفيلا، ويعطي أسما صديقة زمزم مفتاح الصيدلية ويقول لها في الوصية: "من بكرة تفتحي الصيدلية وكل حاجة تمشي زي ما كانت زمزم موجودة، والإيراد بعد ما تأخدي حقك ومرتبك منه تطلعي أدوية صدقة للمرضى على روح زمزم".

قصة مسلسل المعلم

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به، وتتصاعد الأحداث تدريجيا في مسلسل المعلم داخل شادر سوق السمك.

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك مصطفى شعبان عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.