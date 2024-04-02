مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

توفت سهر الصايغ التي تجسد دور زمزم في مسلسل المعلم خلال الحلقة 23، إذ اتصل الطبيب بمصطفى شعبان وطلب منه الحضور فورًا بالفعل جاء ومعه الأموال التي حصلها من الجنتل وشداد نظير المخدرات.

احداث مسلسل المعلم الحلقة 23

جاء ذلك خلال الحلقة 23 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2023.

وفاة سهر الصايغ

وضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 23 ، دخل لها وقالت لها: "محبتش أمشي من غير ما ودّعك يا عشرتي الحلوة، مش مهم الفلوس المهم أنت، اندهلي دهب يا معلم مفيش وقت".

وقالت لـ"دهب" خلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 23: "عوزاكي تخلي دبلتي في إيدك وحسن أمانة في رقبتك ابني يا دهب أمانة في رقبتك ليوم الدين، مش عايزة مناهدة مفيش وقت"، وقامت بتلبيسها الدبلة، وقالت: "الحمد لله أنا كده رضيت مظلمة الناس، إدعيلي يا دهب ربنا يسامحني أبقي بوسيلي حسن".

وضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 23 ، قالت لـ شعبان "مفيش حد في الدنيا هيحب حسن ويحبك قد دهب، أتجوزها يا معلم أمانة عليك تتجوزها وتريحني، أنا بقول الحقيقة اللي السنين معرفتش تخبيها كان نفسي أجوزهالك على حياة عيني، دهب بنت حلال وأنا مش هأمن حد على حسن غيرها خليني أملي عيني منك شوية".

ليرد:"إيه الكلام دا يا حبيبتي، أنا بحبك الأيام شايلالي أجدع ست في الدنيا عمرها ما حبت حد غيري إنتي سمعاني يا زمزم؟ زمزم؟"، لتنظر إلى السماء وتغمض عينيها وتنتهي الحلقة على تلك النهاية.

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك مصطفى شعبان عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.